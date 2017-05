Chính thức điều chuyển Hiệu trưởng Mầm non An Đông

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng trường Mầm non An Đông đã bị điều chuyển về làm Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Lưu (phường Vỹ Dạ, TP Huế) từ ngày 3/5 vì một số vi phạm trong quản lý.

Do bức xúc trước nhiều việc làm của Hiệu trưởng Hồng Thanh thiếu đạo đức, tình người nên tập thể giáo viên trường Mầm non An Đông đã gửi đơn kiến nghị lên thành phố, đề nghị luân chuyển bà Thanh. Sau đó, UBND TP Huế đã lập đoàn thanh kiểm tra với sự tham gia của Thanh tra TP Huế, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục - Đào tạo.

Qua thời gian kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành kết luận số 112/KL-CTUB ngày 12/1. Kết luận nêu rõ trong 6 nội dung phản ánh từ giáo viên trường, có 5 nội dung là phản ánh đúng.

UBND TP Huế kết luận, hành vi của bà Nguyễn Thị Hồng Thanh vi phạm các điều khoản quy định về đạo đức nhà giáo; quy tắc ứng xử của nhà trường; xử lý kỷ luật viên chức… Với những hành vi vi phạm trên, xét thấy bà Thanh về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành chưa linh hoạt, chưa mềm dẻo, còn nóng vội nên xảy ra các sự việc trên, do đó cần phải luân chuyển đến đơn vị khác.

