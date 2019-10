Chia tay một thứ trưởng trí tuệ và tâm huyết

Tiểu sử và quá trình công tác của Thứ trưởng Lê Hải An Thứ trưởng Lê Hải An (giữa) tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019. Ảnh: NAM TRẦN

Theo xác nhận của Bộ GD-ĐT, hơn 7h sáng 17/10, Thứ trưởng Lê Hải An đã qua đời do bị ngã từ lan can tầng 8, tòa nhà thuộc trụ sở Bộ GD-ĐT.

Theo dự kiến, buổi sáng cùng ngày tại Bộ GD-ĐT sẽ diễn ra một hội thảo quan trọng với Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, bàn về kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia VN đối với các trình độ thuộc giáo dục ĐH.

Trước đó ngày 16-10, ông An chủ trì hội thảo Triển khai khung trình độ quốc gia VN đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục ĐH cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại Đà Nẵng. Thứ trưởng Lê Hải An đã từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngay sau hội thảo để kịp dự cuộc họp vào sáng 17-10.

Tầng 8, nhà D trụ sở Bộ GD-ĐT là nơi bố trí căngtin phục vụ ăn uống cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở Bộ.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trước khi xảy ra tai nạn, Thứ trưởng Lê Hải An có mặt ở căngtin. Thời gian xảy ra vụ việc được xác định là 7h10. Thời điểm này, nhiều cán bộ, nhân viên đã có mặt ở trụ sở Bộ GD-ĐT.

Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị của Công an TP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Khoảng hơn 10h, thi thể Thứ trưởng Lê Hải An được chuyển đi. Hiện cơ quan công an chưa thông tin gì về vụ tai nạn.

Tháng 11-2018, ông Lê Hải An đang là hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - địa chất thì được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ GD-ĐT phụ trách bậc giáo dục ĐH. Tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT.

Chia sẻ về Thứ trưởng Lê Hải An, một số hiệu trưởng các trường ĐH cho biết họ luôn nhận được sự ủng hộ của thứ trưởng trong các đề xuất nhằm xây dựng, phát triển đào tạo thể hiện ở sự rốt ráo, xem xét, xử lý ngay những việc thuộc phạm vi giải quyết của ông.

Các cộng sự của Thứ trưởng Lê Hải An thời ông còn làm việc ở Trường ĐH Mỏ - địa chất nhận xét ông là người tận tụy hiếm có, luôn đến sớm nhất và về muộn nhất. Ông luôn theo sát, chỉ dẫn tỉ mỉ trong công việc của các cán bộ dưới quyền.

Nhận nhiệm vụ thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Lê Hải An phải đảm đương nhiều việc nhưng chủ yếu phụ trách mảng giáo dục ĐH. Ông tiếp quản công việc với nhiều vấn đề phải xử lý trong bối cảnh Luật giáo dục ĐH vừa thông qua, nhiều thách thức đặt ra trong việc thúc đẩy tự chủ ĐH, cải thiện chất lượng đào tạo, xử lý những tiêu cực tồn đọng trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động đào tạo của các cơ sở ĐH.

Thứ trưởng Lê Hải An ngay khi về Bộ GD-ĐT đã quan tâm tới việc phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền. Ông chỉ đạo sát sao việc phối hợp giữa Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT với báo Tuổi Trẻ trong việc thực hiện chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, trực tiếp tham gia, phát biểu tại lễ khai mạc trong các ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp nằm trong chuỗi chương trình này.



Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội xét tuyển do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 21-7, Thứ trưởng Lê Hải An nhấn mạnh: hai ngày hội xét tuyển được tổ chức ngay trước thời điểm thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là rất đúng lúc và quan trọng đối với thí sinh.

Chính vì đánh giá cao ý nghĩa của các ngày hội này nên Bộ GD-ĐT đã cử những cán bộ có nhiều kinh nghiệm, am tường công tác thi và tuyển sinh tham gia chương trình để hỗ trợ thí sinh những điều cần thiết nhất về việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển và định hướng nghề nghiệp cho các em.

Phát biểu cuối cùng của Thứ trưởng Lê Hải An

Tại Hội thảo triển khai khung trình độ quốc gia VN đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục ĐH tổ chức ngày 16-10, Thứ trưởng Lê Hải An đã phát biểu: Nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng khung trình độ quốc gia nhằm đảm bảo trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội, cung cấp sự linh hoạt và tiến bộ cho người học và có được sự công nhận quốc tế.

Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu trong ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019. Ảnh: DANH TRỌNG

Để triển khai khung chương trình quốc gia cho giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các cơ sở giáo dục ĐH đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe; các hiệp hội, doanh nghiệp và các bên liên quan xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo. Từ đó giúp các trường rà soát, phát triển chương trình đào tạo, thống nhất về những chuẩn mực tối thiểu về đầu ra cho từng ngành/khối ngành.

Nhiều nhà giáo, lãnh đạo các trường ĐH đã bày tỏ sự tiếc thương khi hay tin Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột qua đời.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc: Thứ trưởng Lê Hải An là người lãnh đạo trẻ, làm việc rất tốt và đầy triển vọng. Từ lúc lên nhận nhiệm vụ ở bộ phụ trách lĩnh vực giáo dục ĐH, thầy An là người có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục ĐH sửa đổi.

Thầy An cũng là người sống rất tình cảm, luôn rất vui vẻ với anh em và gần như không có khoảng cách trên dưới. Sự ra đi quá đột ngột của thầy An khiến cả cơ quan Bộ GD-ĐT rất sốc và đau buồn.

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ (Trưởng ban ĐH, ĐH Quốc gia TP.HCM): Thời gian đầu nhận nhiệm vụ thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông An rất chịu khó tham dự rất nhiều cuộc họp ở cơ sở, lắng nghe để nắm bắt công việc, nhờ vậy trong những lần sau ông nắm bắt vấn đề rất chắc, xử lý rất nhanh gọn, thông minh, quyết đoán và hiệu quả. Đây thực sự là người lãnh đạo trẻ, tài năng.

TS Lê Trường Tùng (Chủ tịch HĐQT Trường ĐH FPT): Những vụ việc cụ thể của các trường ĐH khi trình lên Bộ GD-ĐT đều phải thông qua thứ trưởng phụ trách trước. Thứ trưởng An luôn thể hiện tinh thần vì mục tiêu chung nên luôn lắng nghe và ủng hộ đề xuất từ phía các trường. Sự ra đi quá đột ngột của anh ấy mang theo nhiều nuối tiếc.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng (Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM): Tôi cho đây là một người luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, nhà trường và cả các thế hệ sau. Không chỉ là người lãnh đạo giáo dục trẻ, giỏi, anh An còn là người sống rất tình cảm.

TS Nguyễn Ngọc Sơn (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng): Qua tiếp xúc, làm việc với ông An, nhiều người đều nhận thấy ở người lãnh đạo trẻ này là phong thái khiêm tốn, hiền lành, nhẹ nhàng nhưng lại thẳng thắn và sắc sảo khi giải quyết công việc. Ông ấy luôn lắng nghe, không áp đặt hay tự mãn mà sống rất có tình người. Tôi tin nếu không ra đi quá sớm, ông An là một lãnh đạo lớn, xuất sắc của giáo dục VN...

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư địa vật lý tại ĐH Thăm dò địa chất Matxcơva, Cộng hòa Liên bang Nga; thạc sĩ dầu khí tại ĐH Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại ĐH Heriot - Watt, Vương quốc Anh. Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại Trường ĐH Mỏ - địa chất. Cụ thể, ông An bắt đầu quá trình làm việc tại đây từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa dầu khí.

