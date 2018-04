Cha mẹ nam sinh nhảy lầu tự tử: 'Ai cũng muốn con cái học tốt'

Nhiều học sinh bất ngờ khi em C. nhảy lầu tự tử.

Ngày 13/4, PV đến nhà em C. (lớp 10E3, trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến TP HCM) ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) để chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình việc em nhảy lầu tự tử. Nhiều người dân là hàng xóm biết tin đã đến thắp hương, san sẻ nỗi đau thương với gia đình.

Ông T. (bố em C.) cho biết, gia đình có 3 người con, C. là con trai út. Do muốn C. có điều kiện học tập thật tốt nên sau khi học hết cấp 2, gia đình đã xin cho em vào học tại trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến.

"Hơn 1 năm qua không có chuyện gì bất thường. Ngày 10/4 nghe tin C. mất mà tôi và mẹ nó chết đứng, thở không nổi. Vợ chồng tôi cũng muốn C. cố gắng noi gương theo anh chị học tốt, để có ích cho bản thân và tương lai. Vợ chồng tôi làm lụng cực khổ cũng vì con cái", ông T. bùi ngùi.

Trường Nguyễn Khuyến, nơi xảy ra sự việc.

Lúc chúng tôi trò chuyện, mẹ C. ngồi ủ rũ. Bà luôn khóc nấc, lấy tay gạt đi nhưng dòng nước mắt khi chồng mình nói về con.

Mẹ C. chia sẻ, mỗi con người đều có một số phận, là bậc cha mẹ ai cũng muốn con cái học tập thật tốt. Gia đình cũng vì muốn tốt cho con nên vô tình tạo con áp lực mà không hay biết.

"C. học trong thành phố gần 1 năm nay. Ngày tháng trôi qua nhanh lắm, mỗi khi nhớ nhà thì C. thu xếp để về thăm chúng tôi.

Hai vợ chồng tôi ngoài việc kiếm tiền vẫn luôn quan tâm, nghĩ đến C. Khi nào nhớ con là vợ chồng tôi lại đón xe vào TP HCM, dặn dò nhiều thứ, động viên con. Nào ngờ không biết con chịu áp lực vậy, con mất tôi đau lòng lắm", mẹ C. khóc nghẹn từng lời.

Căn nhà nơi gia đình em C. sinh sống.