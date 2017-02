Cách làm bánh gato trái tim tặng "người ấy" ngày Lễ tình nhân

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- 3 quả trứng gà, tách riêng lòng trắng, lòng đỏ ra 2 tô

- 50gr bột mì, 25gr bột bắp trộn đều rồi rây mịn

- 60gr đường

- 37gr dầu ăn

- 37gr sữa tươi

- 1 xíu muối

- 1 chút nước cốt chanh

- Phần kem nhân bánh: 400ml kem tươi (whipping cream), 3 thìa đường, hạt óc chó nướng chín, mứt dâu tây hoặc một loại mứt tùy ý thích.

- Bột socola để rắc mặt bánh.

- Tấm khuôn in mẫu hoa.

- Khuôn bánh hình trái tim (cỡ 20cm)

PHẦN 2: CÁCH LÀM BÁNH GATO TRÁI TIM

- Làm bạt bánh

Bật lò nướng 170 độ C làm nóng lò.

Bước 1: Tô lòng đỏ khuấy tan với 1 chút đường rồi cho dầu ăn khuấy đều. Tiếp đến cho sữa tươi, khuấy đều rồi thêm bột mì, bột bắp vào khuấy đều đến khi không còn thấy bột khô là được, để sang 1 bên.

Bước 2: Tô lòng trắng cho thêm 1 xíu muối, dùng máy đánh trứng đánh cho sủi bọt rồi cho nước cốt chanh vào đánh tiếp. Cho từ từ đường vào, đánh cho đến khi lòng trắng trứng bông cứng, tức là nhấc que lên có chóp nhọn là được.

Bước 3: Lấy 1/3 số lượng lòng trắng cho vào tô lòng đỏ trộn đều rồi đổ ngược hỗn hợp đó sang tô lòng trắng trộn đều cho hỗn hợp hòa quyện thì dừng lại.

Bước 4: Trút hỗn hợp vừa trộn vào khuôn, dàn đều cho phẳng, cầm khuôn thả nhẹ xuống bàn cho bột vỡ bớt bọt khí to. Cho khuôn bánh vào lò nướng 40 phút là bánh chín vàng. Lấy bánh ra úp ngược lại và để trên rack (giá) cho bánh nguội hẳn.

Hoàn thiện bánh

Bước 1: Lấy kem tươi (whipping cream) ra cho vào tô cùng với đường đánh cho kem bông cứng lên là được. Nếu chưa dùng đến bạn cho vào ngăn mát để kem được cứng hơn.

Bước 2: Lấy dao cắt ngang để bánh thành 2 lát cho bánh lên bàn xoay, 1 lát để sang 1 bên sau đó trét 1 lớp mứt dâu tây rồi cho hạt óc chó hoặc bạn cho nhân theo ý thích nhé, cuối cùng bạn trét đều 1 lớp kem tươi đã đánh bông lên rồi úp lát bánh còn lại lên trên, phủ đều 1 lớp kem bên ngoài, láng cho mịn là được.

Bước 3: Đặt tấm in lên bánh, rồi rắc kín đều 1 lớp bột socola lên trên. Sau đó nhẹ nhàng lấy tấm in ra. Vậy là bạn đã có chiếc bánh gato trái tim in hình hoa như ý muốn để tặng cho một nửa của mình mà không cần quá cầu kỳ.

Chúc các bạn thành công với cách làm bánh gato hình trái tim trong dịp Lễ tình nhân nhé!

Theo Khám phá