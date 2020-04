Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký văn bản hướng dẫn về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, văn bản này thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 20/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, được gửi tới Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung, biện pháp phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục, Bộ Y tế (thường trực Ban chỉ đạo) đề nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng hướng dẫn chi tiết cho tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

Vệ sinh, khử khuẩn lớp học ở Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Văn bản này được xây dựng dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế theo công văn số 914 về tăng cường công tác phòng chống dịch trong trường học, ký túc xá; Công văn 1244 về xử lý các trường hợp sốt, ho, khó thở tại trường học; Công văn 476 về danh mục những việc cần làm phòng chống dịch.

Bộ Y tế nêu văn bản của Bộ GD&ĐT bổ sung việc yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục phải đeo khẩu trang trên đường đi học và trở về nhà, trong thời gian ở trường.

Nhà trường đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh, sinh viên tối thiểu 1,5 m. Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế từng phòng học, có thể bố trí mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc 2 học sinh ngồi một bàn hoặc ngồi so le... cho phù hợp. Cách ngồi này đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong hoạt động chung của học sinh, giáo viên.

UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm trong việc cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, phù hợp điều kiện từng địa phương, tổ chức hướng dẫn triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục.

Trước đó, trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 20/4, về vấn đề đi học an toàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết bên cạnh hướng dẫn đã được ban hành trước đây về đi học an toàn, trường lớp an toàn, Bộ sẽ phối hợp với ngành y tế để bổ sung các biện pháp mới như đeo khẩu trang khi đi học, trong lớp học; chia nhỏ các lớp, học theo ca, bảo đảm khoảng cách an toàn cho học sinh trong lớp học.

Bộ GD&ĐT cũng có hướng dẫn khung về chương trình, năm học để các địa phương có căn cứ triển khai, kết hợp học tại lớp và học trực tuyến.

Thu Nguyên