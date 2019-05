Tại buổi thăm hỏi của Bộ GD&ĐT vào chiều 6/5, báo cáo về sự việc, ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lương cho biết, vào ngày 3/5, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã đột nhập vào trường, dùng dao tấn công 5 học sinh. Cô giáo Trần Thị Thanh lao vào ngăn cản đã bị đâm vào tay.

Do vết thương quá nặng, em Lê Hữu Phước, học sinh lớp 5A, đã mất trên đường đi cấp cứu. 4 học sinh là Phạm Đức Huynh (lớp 4A), Lê Văn Đông (lớp 5B), Lê Minh Triệu (lớp 4A), Lê Thị Diệp (lớp 3B) và cô Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, bị thương đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương và hội cha mẹ học sinh thông tin về sự việc để ổn định tâm lý học sinh, giáo viên.

Tới nay, mọi hoạt động của trường đã trở lại bình thường, chỉ vắng mặt một vài em do đang điều trị bệnh và bị ốm. Cô giáo Trần Thị Thanh đã xuất viện và trở lại dạy học.

Đại diện Bộ GD&ĐT trao đổi với nhà trường và chính quyền địa phương về sự việc. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Gửi lời thăm hỏi, động viên của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tới giáo viên và học sinh nhà trường, đại diện Bộ GD&ĐT mong rằng, thầy và trò Trường Tiểu học Đồng Chương sẽ sớm ổn định tâm lý để tổ chức dạy và học tốt, đặc biệt trong thời điểm năm học sắp kết thúc.

Đối với chính quyền địa phương, Bộ GD&ĐT đề nghị cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho trường học, nhất là những hạng mục như cổng trường, tường rào bảo vệ. Đại diện Bộ GD&ĐT cũng đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình em Lê Hữu Phước - học sinh thiệt mạng; thăm hỏi cô giáo Trần Thị Thanh và tới thăm 4 em học sinh bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị tỉnh Thanh Hóa xử lí nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật vụ việc một nam thanh niên đột nhập vào trường Tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh) đâm học sinh, giáo viên thương vong.

Đồng thời, Bộ đề nghị tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các trường học trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh.

Q.Anh