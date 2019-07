Bộ GD&ĐT: Không “du di” trong chấm thi môn Ngữ văn

Thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trên phạm vi cả nước đang tích cực cho công tác chấm thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Trong khi môn trắc nghiệm chấm bằng máy và phần mềm tăng tính bảo mật so với năm trước, ở môn tự luận (Ngữ văn) cũng được đảm bảo theo quy trình nghiêm ngặt. Khu vực chấm thi được lắp đặt camera giám sát, lắp đặt thiết bị phá sóng điện thoại…

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 của tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có hơn 7.700 bài thi tự luận và trên 23.000 bài thi trắc nghiệm của thí sinh. Hiện công tác chấm thi đang được thực hiện theo đúng quy trình. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật tại khu vực chấm thi được bảo đảm, hệ thống camera hoạt động ổn định, lực lượng an ninh túc trực 24/24h.

Còn tại tỉnh Phú Thọ, Sở GD&ĐT tỉnh đã huy động 80 giáo viên THPT tham gia vào công tác chấm thi môn tự luận. Tính đến ngày 3/7, cán bộ chấm thi đã chấm được 20% bài. Tại khu vực chấm thi được bố trí bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho cán bộ chấm thi và các lực lượng liên quan. Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Phú Thọ đã bố trí cán bộ an ninh trực 24/24h; riêng khu vực chấm thi được bố trí máy phá sóng điện thoại và có máy kiểm tra an ninh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ kiểm tra công tác chấm thi tại các địa phương. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Trong chuyến kiểm tra chấm thi tại hai tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, chia sẻ với các cán bộ làm công tác coi thi, chấm thi, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nhạ nhấn mạnh: "Một mặt chúng ta làm nghiêm, đúng quy trình; mặt khác cũng cần tạo không khí nhẹ nhàng, môi trường làm việc thuận lợi để các cán bộ, giám thị làm việc thoải mái. Có như vậy năng suất, chất lượng mới cao được".

Theo Bộ trưởng Nhạ, đối với môn tự luận, làm đúng theo quy trình là chấm xong vòng 1, vòng 2, sau đó chọn những bài điểm cao hoặc những bài có dấu hiệu cần phải thẩm định để chấm kiểm tra lại; trên cơ sở kết quả đó, mới kiểm tra chính xác. Tránh tình trạng chưa xong đã chấm kiểm tra thì không chính xác. Quan điểm là an toàn, chính xác, trung thực và khách quan, để những bài điểm cao phải thực sự xứng đáng vì đó là công sức của thí sinh và các em tự hào về điểm số của mình.

“Tinh thần là làm đến đâu, phải chắc và chuẩn đến đấy. Phản ánh đúng mục đích xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh nhưng đồng thời cũng là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng yên tâm, tin tưởng vào kết quả của kỳ thi để xét tuyển”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo.

Liên quan tới công tác chấm thi, ngày 3/7, Bộ GD&ĐT cũng đã gửi công điện đến Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 cấp tỉnh và Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, yêu cầu triển khai một số nội dung để chủ động ứng phó với cơn bão số 2.

Bộ yêu cầu các địa phương lên phương án bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học, đặc biệt bảo quản bài thi, hồ sơ, tài liệu thi; chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại tài sản; Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, bố trí các điểm sơ tán an toàn gần khu vực chấm thi, đồng thời bảo đảm công tác hậu cần và các nhu yếu phẩm cần thiết tại các điểm sơ tán…

Quang Anh