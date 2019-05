Bộ GD&ĐT đề nghị xử lí nghiêm kẻ truy sát học sinh và cô giáo

Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TL

Cụ thể, Công văn hỏa tốc số 1863 /BGDĐT-GDCTHSSV do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa kí tối 3/5 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Bộ GD&ĐT nhận được thông tin qua phản ảnh của báo chí về việc nam thanh niên đột nhập trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đâm bị thương 5 học sinh và 1 giáo viên, trong đó 1 học sinh đã bị tử vong.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Bộ GD&ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GD&ĐT cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai một số nội dung.

Cụ thể, kịp thời cứu chữa cho các em học sinh bị thương; thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình học sinh bị tử vong và các gia đình có học sinh bị thương. Ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, để hoạt động dạy và học sớm trở lại bình thường.

Điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các trường học trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh.

Được biết, trong buổi sáng nay (4/5), Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa sẽ trực tiếp đến động viên, thăm hỏi và chuyển lời chia sẻ, quà của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đến với giáo viên, học sinh Trường tiểu học Đồng Lương.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 3/5, Minh đã đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương rồi leo lên tầng 2 vào các lớp học 5A, 5B, 4B, 3B. Tại đây, đối tượng đã dùng dao nhọn chém loạn xạ vào các nhóm học sinh khiến 1 học sinh tử vong, 4 học sinh khác cùng 1 giáo viên bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là em Lê Hữu Ph. (11 tuổi, học sinh lớp 5A, trú thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương).

5 nạn nhân khác bị thương gồm: Cô giáo Trần Thị Th. (41 tuổi); em Lê Văn Đ. (11 tuổi, học sinh lớp 5B, trú thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương); Phạm Đức H. (10 tuổi, học sinh lớp 4B, trú thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương); Lê Minh K. (10 tuổi, học sinh lớp 4B, trú thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương) và em Lê Thị Diệp T. (9 tuổi, học sinh lớp 3B, trú thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương).

