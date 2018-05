Bộ GD&ĐT “bật mí” về đề thi THPT Quốc gia 2018

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng mạnh so với năm trước. Ảnh: T.Hằng

Đề thi có 60% kiến thức cơ bản

Ngày 27/4, Bộ GD&ĐT đã tổ chức công bố thông tin liên quan tới kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Chia sẻ về đề thi, ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm định Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, nhìn chung cấu trúc đề thi không có sự thay đổi, 60% kiến thức cơ bản và phần còn lại là nâng cao để phân loại. Khi nội dung mở rộng có thêm nội dung lớp 11 (khoảng 20%). Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố đề tham khảo để nhận phản hồi của học sinh và giáo viên để xây dựng đề thi chính thức sao cho phù hợp nhất. Đề thi chỉ được xây dựng khi Hội đồng đề thi cách ly hoàn toàn.

Cũng theo ông Hồng, hiện nay Cục Quản lý chất lượng đang chọn mẫu, định lượng câu hỏi thi để bổ sung nguồn ngân hàng câu hỏi thi. Bộ đang hoàn thiện để có một đề thi xác thực với 4 cấp độ: Dễ, trung bình, tương đối khó và khó. Đối với đề thi khối Khoa học tự nhiên những câu hỏi khó về bản chất, hiện tượng vật lý chứ không phải khó về tính toán. Với câu hỏi thành phần của môn thi: Lý, Hóa, Sinh xuất hiện các câu hỏi về thí nghiệm, thực hành để dần dần hội nhập với chương trình SGK mới tới đây. Môn Toán cũng có câu hỏi về lý thuyết toán, hiểu thực sự về bản chất để đánh giá năng lực thực sự của thí sinh. Ngoài ra, sẽ bắt đầu xuất hiện những câu hỏi mang tính định hướng thí nghiệm, thực hành để tiệm cần dần với chương trình phổ thông mới tới đây.

“Chúng tôi định hướng phần kiểm tra, đánh giá sẽ quay trở lại và tác động lại phần dạy học. Nếu các nhà trường nào bỏ qua phần thí nghiệm của các em thì đi thi sẽ khó khăn hơn với các em. Bắt đầu xuất hiện nhưng cũng không phải là quá nhiều, bởi nếu nhiều quá học sinh cũng chưa quen. Như môn Toán chẳng hạn, không thể học theo kiểu chỉ thuộc các bước để giải toán, cứ bước một là chuyển vế, bước hai đổi dấu, bước ba là ra kết quả... Nên sẽ có những câu hỏi hỏi về lý thuyết toán, tức phải hiểu bản chất về nội dung đó để làm. Nhưng sẽ có lộ trình dần dần để hướng tới đánh giá thực sự năng lực của học sinh”, ông Hồng chia sẻ thêm.

Một số điều chỉnh mang tính kỹ thuật

Một thông tin quan trọng đối với kỳ thi sắp tới đó là một số thay đổi so với năm trước, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia 2018 có một số thay đổi mang tính kỹ thuật so với các kỳ thi năm trước. Cụ thể, quy định rút ngắn thời gian giữa các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp từ 20 phút xuống còn 10 phút; yêu cầu cán bộ coi thi phối hợp với cán bộ giám sát chỉ cho từng thí sinh có nhu cầu đặc biệt ra ngoài phòng thi để đảm bảo không xảy ra rối loạn và tránh những tiêu cực có thể phát sinh.

Ngoài ra, ông Trinh cũng lưu ý, thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp để xét công nhận tốt nghiệp THPT thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đã được nhập vào cơ sở dữ liệu quản lý kỳ thi từ ngày 25/4. Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tiếp tục kiểm tra chéo để rà soát nhằm phát hiện và kịp thời chỉnh sửa các sai sót dữ liệu đăng ký dự thi để hoàn thành việc này vào ngày 5/5 tới.

Ông Mai Văn Trinh cho biết thêm, thời gian tới, Bộ GD&ĐT chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ ra đề thi. Thành lập Hội đồng ra đề thi và triển khai hoạt động của Hội đồng tại khu vực cách ly. Tăng cường hoàn thiện phần mềm quản lý thi và tuyển sinh, nâng cấp kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi và tuyển sinh. Chỉ đạo tổ chức và kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các sở GD&ĐT, công tác chuẩn bị tuyển sinh tại các trường ĐH, CĐ, Trung cấp.

Ngoài ra, sẽ thành lập các đoàn kiểm tra thi và tuyển sinh của Ban Chỉ đạo và triển khai hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại các địa phương, đơn vị; hướng dẫn xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị tổ chức thi và tuyển sinh. Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn ôn tập cho học sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ; trong đó, lưu ý việc ôn tập cho các học viên đã hoàn thành chương trình THPT trước đây nhưng chưa tốt nghiệp THPT, nay có nguyện vọng ôn tập, chuẩn bị dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 với tư cách thí sinh tự do...

Số lượng thí sinh dự thi tăng mạnh

Về số liệu đăng ký dự thi (ĐKDT) năm 2018, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, tổng số thí sinh ĐKDT năm 2018 là 925.964 thí sinh (năm 2017 là 866.006 thí sinh). Trong đó, học sinh đang học lớp 12 năm học 2017 - 2018 là 868.980 (năm 2017: 786.304); thí sinh tự do 56.984 (năm 2017: 33.0557); số thí sinh ĐKDT chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 237.354; số thí sinh ĐKDT để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 642587; số thí sinh ĐKDT chỉ để xét tuyển sinh: 46.023. Như vậy, thí sinh dự thi và tham gia xét tuyển sinh đều tăng so với 2017.

Về tỷ lệ thí sinh chọn bài thi tổ hợp, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 341.576 thí sinh đă ký bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN), chiếm 37% (năm 2017: 38%). 444.538 thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội (KHXH), chiếm 48%. 360.16 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, chiếm 4%. Số còn lại 11% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (số này là thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017).

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2018, tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH là 455.174 chỉ tiêu, tăng 1,2% so với năm trước. Tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi THPT là 344.275. Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm nay khối ngành Kinh doanh, quản lý được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 832.684 nguyện vọng/121.183 chỉ tiêu. Tiếp theo là khối Dịch vụ, an ninh quốc phòng với 783.703 nguyện vọng/99.439 chỉ tiêu. Khối Công nghệ, kỹ thuật, sản xuất, cơ bản được thí sinh lựa chọn nhiều thứ ba với 722.511 nguyện vọng/147.692 chỉ tiêu, riêng ngành Sư phạm giảm chỉ tiêu 38% so với năm 2017.

Đánh giá về số liệu đăng ký dự tuyển vào ĐH, CĐ, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Năm nay, số thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT Quốc gia tăng cao, do đó nguồn tuyển cho các trường tăng lên khoảng 50.000 thí sinh. Riêng với đào tạo sư phạm, so với năm 2017, tốc độ giảm nguyện vọng (27 - 29%) vẫn thấp hơn tốc độ giảm chỉ tiêu (38%). Nếu xét ở tiêu chí tỷ lệ nguyện vọng/ chỉ tiêu thì tỷ lệ này của các ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học vẫn ở vị trí trung bình trong các khối ngành (thứ 4/7 khối ngành). Như vậy, nguồn tuyển không quá thấp và chất lượng đầu vào sẽ được đảm bảo”.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 24/6 đến ngày 27/6 tại tất cả các tỉnh, thành; mỗi tỉnh có một cụm thi do sở GD&ĐT địa phương chủ trì, phối hợp với các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ do Bộ GD&ĐT điều động. Cả nước có 65 cụm thi THPT Quốc gia 2018. Trong đó, cụm thi số 1 tại TP Hà Nội có 10 đơn vị tham gia phối hợp. Cụm thi số 2 tại TPHCM có 7 đơn vị phối hợp tổ chức. Sở GD&ĐT sẽ là đơn vị chủ trì cụm thi phối hợp với các trường tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và báo cáo kết quả thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT theo quy định.

Thanh Hằng