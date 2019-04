Bộ Công an trả 28 sinh viên gian lận thi cử về Hòa Bình

Ngày 9/4, đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh, Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết ông đã nhận danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi. Cục Đào tạo đã chuyển danh sách này về các trường trực thuộc Bộ Công an.

Sau khi kiểm tra, Bộ Công an đã bàn giao 28 sinh viên trúng tuyển vào các trường công an nhân dân, được xác định liên quan gian lận điểm thi, về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định. Như vậy, việc xử lý thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình đối với các trường công an đã được xử lý xong.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết đã xử lý xong sinh viên trúng tuyển trường công an năm 2018 liên quan gian lận điểm thi ở Hòa Bình, nhưng chưa nhận được thông tin từ Sở GD&ĐT Sơn La. Ảnh: Q.Q.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn cho hay Cục Đào tạo, Bộ Công an, vẫn chưa nhận được trả lời của Sở GD&ĐT Sơn La về tình hình thí sinh gian lận điểm thi.

Trước đó, trao đổi với Zing.vn tối 25/3, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, cho biết sở này đã hoàn tất công việc Bộ GD&ĐT giao, liên quan cập nhật lại điểm cho thí sinh sau kết quả chấm thẩm định.

"Sở GD&ĐT Hòa Bình đã gửi danh sách thí sinh gian lận cho khoảng 20 trường đại học, cao đẳng. Những nơi nào liên hệ, chúng tôi đều gửi danh sách. Công việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, gửi theo liên hệ của các đơn vị. Trường nào có thí sinh Hòa Bình học là tôi gửi kết quả về", ông Đắc thông tin.

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, 64 thí sinh ở Hòa Bình (63 em của năm 2018 và một của năm 2017) được sửa điểm thi THPT quốc gia. 56 thí sinh có bài thi trắc nghiệm sửa điểm.

Một thí sinh có bài thi Hóa học được nâng 9,25 điểm. Có thí sinh được nâng điểm 3 môn với tổng số 26,45.

Theo Tri thức trực tuyến