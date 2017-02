Bị giáo viên bạo hành trẻ có thể bị trầm cảm sau này

Bạo hành gây tổn thương tâm lý

Mấy ngày qua, vụ việc giáo viên cơ sở mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng dép tổ ong tát vào mặt và thúc đầu gối vào bụng trẻ mầm non khiến dư luận chưa khỏi phẫn nộ. Sự việc khiến hàng triệu phụ huynh bàng hoàng lo lắng cho số phận của con em mình khi giao đến tay cô giáo ở trường.

Đối với gia đình của cháu bé xuất hiện bị đánh trong clip nói trên, những ngày vừa qua luôn căng thẳng, mệt mỏi. Cho đến tận thời điểm hiện tại, cháu bé vẫn còn sợ sệt mỗi khi nhắc tới đi học. Chị N.H.Sương - mẹ của bé trai bị đánh trong clip chia sẻ, bây giờ công việc tôi rất bận, tôi đang tích cực tìm trường phù hợp cho con để con đi học trở lại, hiện nay bé Min (tên gọi ở nhà - PV) cũng đang bị sốt và cũng không muốn nhắc đến chuyện đi học.

Chị Sương kể, những ngày đầu đi học tại lớp Sen Vàng, bé Min giọng khản đặc vì khóc nhiều, sáng nào tới lớp cũng không chịu đi học, khóc khi tới trường. Đi học về nhà con có một số vết bầm tím ở tay, chân. Gần đây, con đi học về có vết bầm tím ở tai rất rõ, giờ mới biết là do cô bị đánh. Chị Sương cũng cảm thấy sốc và thương con khi xem đoạn clip con bị cô đánh.

Không chỉ riêng trường hợp của bé Min, thời gian gần đây đã có nhiều vụ việc giáo viên bạo hành trẻ em gây bất bình dư luận. TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, hậu quả của việc bạo hành trẻ là rất lớn. Có thể nguyên nhân do giáo viên mầm non bị quá nhiều áp lực về thời gian, cường độ chăm sóc trẻ, nên dẫn đến lúng túng và làm bừa. Nhưng dù lý do gì chăng nữa, hành vi bạo hành trẻ em đều đáng bị lên án và xử lý nghiêm.

“Việc bạo hành trẻ có tác hại là rất lớn, cháu bé bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề dẫn tới hiện tượng sang chấn tâm lý. Nếu bé bị bạo hành gây tổn thương tâm lý, sức khỏe, gia đình cần theo dõi hàng ngày các biểu hiện tâm lý, hành động. Trường hợp cần thiết phải đưa con đi khám, theo dõi về tâm lý để các cháu trở về trạng thái bình thường” - TS Lâm chia sẻ thêm.

Cơ sở mầm non đã giải thể sau khi clip giáo viên đánh trẻ được đưa lên mạng xã hội. Ảnh: Q.A

Có thể dẫn đến động kinh

Trước những sự việc xuất hiện các vụ việc bạo hành trẻ em thời gian gần đây, B.S Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó Cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) khẳng định, tất cả những vụ bạo hành trẻ nhỏ đều gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ. Trong trường hợp trẻ bị đánh bầm tím ở mặt, có thể gây đau đớn về thể xác cho bé. Về mặt tinh thần, thì trẻ sẽ bị sợ hãi tột bậc. Đối với những trẻ thần kinh yếu có thể bị trầm cảm, sang chấn tâm lý hoặc có thể bị động kinh sau này.

“Tôi đã từng chứng kiến có rất nhiều em nhỏ bị ảnh hưởng tâm lý suốt đời vì đã từng bị bạo hành. Thông thường, những đứa trẻ bị bạo hành, vào ban đêm cháu sẽ bị giật mình, khóc thét. Có thể, ngay cả trong giấc mơ của trẻ, hình ảnh cô giáo này xuất hiện sẽ khiến trẻ tiếp tục sợ hãi, em bé sẽ cảm thấy như ác mộng. Thậm chí trẻ sẽ bị ám ảnh suốt cuộc đời” - BS. An chia sẻ.

Để kịp thời phát hiện con bị bạo hành, TS. Nguyễn Tùng Lâm đưa ra lời khuyên: “Nếu cháu bé nào bị bạo hành như các trường hợp mà báo chí phản ánh gần đây, gia đình cần theo dõi hàng ngày, nếu thấy có hiện tượng như: chậm nói, quấy khóc, sợ hãi… cần đưa cháu đi tư vấn, chăm sóc về tâm lý. Các phụ huynh có con lứa tuổi mầm non cần hết sức cảnh giác, quan sát kỹ con sau giờ học, nếu trẻ có biểu hiện không bình thường, cần đặt vấn đề tìm hiểu, giải quyết ngay”.

Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ em ở độ tuổi mầm non vẫn còn non nớt về tâm lý, chưa có nhiều kỹ năng và tự túc làm được nhiều việc. Đây là những điều hết sức bình thường. Giáo viên phải có tình thương yêu, trách nhiệm hướng dẫn cho trẻ cách thức làm được một số việc mà các em chưa ý thức và quen ngay được. Các cô giáo không nên lấy việc trẻ chưa quen làm một việc nào đó là sự bực mình, khó chịu và có sự bạo hành đối với trẻ.

Quang Anh