Bị chấm nhầm điểm 0, thí sinh sốc, hoang mang vì suýt trượt tốt nghiệp

"Mẹ và bà nội đều biết em bị 0 điểm, khả năng rớt tốt nghiệp nên lo lắng ngày đêm. Em thầm nghĩ mình có thể đậu đại học mà lại rớt tốt nghiệp nên rất buồn và hụt hẫng. Những ngày chờ kết quả chấm lại thực sự ám ảnh", thí sinh có bài thi tăng điểm sau phúc khảo ở Tây Ninh nói.

Kết quả chấm lỗi 58 bài thi điểm 0 tại Tây Ninh khiến thí sinh và người nhà hoang mang, lo lắng. Điểm thi THPT quốc gia có ảnh hưởng rất lớn đến thành bại của mỗi thí sinh. Ai phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sai sót khi chấm thi?

Nhiều điểm 0 "lạ" cũng được phát hiện tại một số địa phương khác. Liệu trường hợp của Tây Ninh có là cá biệt?

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019 . Ảnh: Việt Linh.





Bật khóc khi biết kết quả phúc khảo

Trao đổi với PV, Thanh Tùng - một trong những thí sinh có bài thi 0 điểm tại Tây Ninh - cho biết khi nhận được tin, em và gia đình sốc và lo lắng. Trước khi phúc khảo, bài thi môn Tiếng Anh của Thanh Tùng bị 0 điểm nên thí sinh này rớt tốt nghiệp. Sau phúc khảo, điểm tiếng Anh của em đạt 3,6.

"Ngày 14/7, em lên trang web của sở tra điểm. Các môn khác thì như dự tính ban đầu, riêng Tiếng Anh 0 điểm. Em vừa sốc vừa sợ vì tính chắc bài mình không thể nào 0 điểm. Hơn nữa, 0 điểm nghĩa là rớt tốt nghiệp, điều này rất kinh khủng. Sau đó, em làm đơn phúc khảo, đến ngày 26/7 nhận được kết quả mới thở phào nhẹ nhõm", Tùng kể lại.

Thí sinh này cũng cho hay đến khi báo chí thông tin nhiều bài trắc nghiệm ở Tây Ninh bị điểm 0 do chấm thi lỗi, Tùng mới biết mình thuộc diện này. Trước đó, nam sinh và gia đình luôn lo lắng, căng thẳng chờ đợi kết quả phúc khảo, vì không được ai thông báo rằng bài thi của em bị chấm lỗi.

Tương tự, Thanh Hằng có bài thi chênh lệch điểm số lớn nhất sau phúc khảo của Tây Ninh. Cả 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân của Hằng trước phúc khảo đều 0 điểm. Sau khi chấm lại, môn Giáo dục Công dân của nữ sinh được 8,75 điểm, Địa lý: 5,25, Lịch sử: 3,5.

"0h sáng 14/7, em lên mạng xem điểm thi, thấy 3 bài 0 điểm. Em sốc lắm, nằm khóc tới sáng, rồi tự an ủi chắc điểm thi chưa lên hệ thống hết. 6h sáng, em xem lại vẫn kết quả đó. Quá lo sợ, em lên trường hỏi thầy cô nhưng là chủ nhật nên không có ai và cũng chưa nhận đơn phúc khảo", Hằng kể lại.

Nữ sinh cho biết thêm em không hề được thông tin rằng 3 bài thi của mình bị chấm lỗi nên quá trình chờ điểm phúc khảo cũng không dám hy vọng nhiều.

"Tối 26/7, thầy chủ nhiệm gọi thông báo kết quả phúc khảo, em đã bật khóc. Từ lúc biết điểm thi đến khi có kết quả phúc khảo, em rất sợ mình rớt tốt nghiệp", nữ sinh chia sẻ.

Hiện, Hằng sử dụng tổ hợp môn Toán, Văn, Địa để xét tuyển vào ĐH Bình Dương, ngành Quản trị Kinh doanh.

Thí sinh số báo danh 48021xxx có điểm thi các môn khác rất khả quan nhưng lại 0 điểm môn Tiếng Trung. Ảnh: Chụp màn hình. Hiện tượng ở Tây Ninh có cá biệt?



Trong số 34 thí sinh ở Tây Ninh có bài thi 0 điểm, nhiều em là học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Những em này có bài thi 3 môn tổ hợp đều 0 điểm hoặc một môn 0 điểm. Trong khi đó, điểm thi các môn khác lại khá.

Bộ GD&ĐT thông tin đơn vị này phát hiện điều bất thường ngay khi công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 và khẳng định những trường hợp trên là cá biệt, chỉ xảy ra tại Tây Ninh. Tuy nhiên, xem xét trên dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019, nhiều thí sinh tại các địa phương khác cũng bị điểm 0 ở một bài thi, nhưng điểm các môn khác lại cao.

Ví dụ, trường hợp thí sinh ở Đồng Nai có số báo danh 48011xxx dự thi các môn Toán, Văn, Tiếng Anh và bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Điểm số các môn thi lần lượt của thí sinh này là Toán: 7,8, Ngữ văn: 5; Vật lý: 5,75; Sinh học: 7,25; Lịch sử: 6; Tiếng Anh: 0 điểm.

Một thí sinh khác tại Đồng Nai có số báo danh 48021xxx dự thi các môn Toán, Văn, Tiếng Trung và bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội. Kết quả của thí sinh này lần lượt là: Toán: 7,2; Ngữ văn: 6,25; Lịch sử 7,25; Địa lý: 8, Giáo dục Công dân: 9, Tiếng Trung: 0 điểm.

Ngoài ra, hai thí sinh khác của Đồng Nai cũng có điểm 0 ở môn Ngoại ngữ, trong khi điểm số các môn còn lại đều tốt, là số báo danh 480219xx và 480220xx.

Một trường hợp khác cũng có điểm 0 đáng ngờ ở môn Tiếng Anh là thí sinh có số báo danh 55008xxx tại Cần Thơ. Kết quả thi THPT quốc gia của em này là: Toán: 7,8; Ngữ văn: 5,75; Vật lý: 4,5; Hóa học: 8,75; Sinh học: 8,75; Tiếng Anh: 0 điểm.

Điểm thi THPT quốc gia của thí sinh 55008xxx tại Cần Thơ. Ảnh: Chụp màn hình. Sai sót nhỏ cũng biến thí sinh từ đậu thành rớt



Những thí sinh kể trên, nếu không phúc khảo, đều trượt tốt nghiệp THPT, dù điểm thi các môn khác rất khả quan. Câu hỏi đặt ra là liệu những điểm 0 trên có bất thường hay không, nhất là sau khi phát hiện "chấm lỗi" ở Tây Ninh?

Một số cán bộ trường đại học tham gia chấm thi năm nay cho biết trong quá trình chấm trắc nghiệm, chỉ cần sai sót nhỏ cũng có thể biến thí sinh từ đậu thành rớt tốt nghiệp.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Trưởng ban chấm thi tại Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk - cho rằng quy trình chấm thi trắc nghiệm năm 2019 nghiêm ngặt, có tính bảo mật cao. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố có thể dẫn đến sai sót trong kết quả chấm thi.

Ngay từ khâu scan, quét hình ảnh bài thi đã có thể xảy ra sai sót, nếu người thực hiện không có kỹ thuật tốt. Khâu này được PGS.TS Đỗ Văn Dũng nhận định là "vô cùng quan trọng".

“Nếu như máy cũ, bộ phận cuốn giấy mòn, hư hỏng, có thể kẹt bài thi, scan bị lệch; hoặc người chấm chủ quan, chỉ cần đặt lệch, nghiêng phiếu trả lời trắc nghiệm, file nhận dạng đã không đúng”, ông Dũng nói.

Một nguyên nhân khác tưởng chừng vô hại nhưng cũng có thể ảnh hưởng kết quả bài thi là phiếu trả lời trắc nghiệm in không đạt chuẩn.

“Năm 2019, Bộ GD&ĐT không hề quy định các sở GD&ĐT phải mua phiếu trả lời trắc nghiệm ở cùng một cơ sở in nào. Sự chênh lệch về giấy trả lời trắc nghiệm cũng có khả năng dẫn đến sai sót khi chấm. Phiếu trả lời trắc nghiệm có 2 vệt đen để đánh dấu khung quét. Nếu như in lệch chấm đen đầu tiên, câu 1 sẽ biến thành câu 2, bài thi sẽ bị sai toàn bộ. Những năm trước, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã gặp phải trường hợp như vậy, đến khi phát hiện mới biết lỗi do giấy thi in lệch”, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho hay.

Ông Dũng đánh giá phần mềm chấm thi hiện nay đã tiện lợi, thông minh hơn nhiều so với trước đây. Những bài thi tô mờ, tô sai bố báo danh, mã đề hoặc nhiều câu thí sinh tẩy xóa chưa sạch được phần mềm cảnh báo để cán bộ chấm thi sửa chữa.

Chính vì thế, vai trò của người chấm thi trắc nghiệm cũng vô cùng quan trọng. Ông Dũng cho rằng cán bộ thực hiện công tác chấm thi trắc nghiệm phải là những người được tập huấn kỹ, có kinh nghiệm nhiều năm để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống bất ngờ khi xảy ra. Nếu không, phần thiệt thòi sẽ thuộc về thí sinh.

Sáng 30/7, Sở GD&ĐT Tây Ninh thông tin về 95 bài thi THPT quốc gia tăng điểm sau phúc khảo. Trong đó, 58 bài thi 0 điểm đã tăng điểm sau phúc khảo. Nhiều thí sinh bị 0 điểm ở cả 3 môn trong bài thi tổ hợp. Đáng chú ý, một bài thi chênh lệch điểm trước và sau phúc khảo lên đến gần 9 điểm. Bộ GD&ĐT thừa nhận có bất thường trong điểm thi ở một số bài tại Tây Ninh. Nguyên nhân được Bộ GD&ĐT xác nhận do thí sinh tô mờ, tô sai số báo danh, mã đề thi. Trong khi đó, ĐH Công nghệ Đồng Nai - đơn vị chấm trắc nghiệm cho Tây Ninh - cho hay phần mềm không nhận dạng được bài thi dù đã sửa các lỗi tô sai, tô mờ.

* Tên thí sinh đã được thay đổi.