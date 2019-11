Bé trai 17 tháng tuổi bị nhóm bạn giẫm đạp lên người ở trường mầm non

Hình ảnh camera ghi lại cảnh bé P. nằm trên nền nhà và bắt đầu bị bạn giẫm đạp lên người.

Chiều 18/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo về vụ việc bé Lê Hiếu P. (17 tháng tuổi) bị các bạn cùng lớp liên tiếp giẫm, đạp lên người. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h20 ngày 13/11 tại lớp học của Trường Mầm non Dạ (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Thời điểm này, bé P. nằm bất động trên nền nhà và bị các bạn cùng lớp giẫm đạp lên người. Cách đó vài mét, một giáo viên của lớp đang cho học sinh khác ăn bữa xế nhưng không phát hiện vụ việc.

Chỉ khi chị Lương Thị Thu Th. (mẹ bé P.) quan sát camera trực tuyến của trường thấy sự việc liền gọi điện báo gấp cho giáo viên để “giải cứu” con trai mình.

Nhiều bạn khác đứng xung quanh, giẫm đạp lên người bé P. Dù giáo viên đi qua lại nhiều lần nhưng không phát hiện vụ việc.

Từ hình ảnh camera ghi lại, mặc dù cô giáo đứng gần đó, đi qua đi lại nhiều lần nhưng không không phát hiện việc bé P. nằm trên nền nhà và bị các bạn giẫm đạp lên người.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đến trường đưa bé P. đi bệnh viện. Kết luận của bác sĩ cho thấy bé P. bị chấn thương phần mềm ở đầu và bị rối loạn tiêu hóa.

Cho rằng giáo viên Trường Mầm non Dạ đã thờ ơ trong chăm sóc con mình nên gia đình bé P. đã có đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng địa phương.

Hiện Phòng GD&ĐT thị xã Thuận An đang tiến hành họp và xử lý đối với những cá nhân liên quan đến vụ việc này.

Theo Dân Trí