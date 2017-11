Bão số 12: Nhiều nơi cho học sinh nghỉ học đến hết bão

Chiều ngày 3/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa có công điện gửi các Sở GD&ĐT, các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ, các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên về việc phòng chống cơn bão số 12.

Bộ đề nghị các Sở GD&ĐT các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ các tỉnh/thành phố nói trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin kịp thời, đầy đủ đến lãnh đạo các trường, giáo viên, học sinh; nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học; cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn nếu cần thiết. Căn cứ tình hình thực tế, Sở GD&ĐT các tỉnh cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Bão số 12 với sức gió mạnh chuẩn bị vào các tỉnh Nam Trung Bộ.

Ngày 3/11, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở đã có văn bản gửi các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ. Theo đó, học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghỉ học bắt đầu từ ngày 3 đến hết ngày 5/11. Sở yêu cầu các trường có kế hoạch dạy bù cho học sinh trong thời gian thích hợp sau bão.

Còn tại tỉnh Bình Định, ngành giáo dục tỉnh này cũng đã có văn bản chỉ đạo tất cả các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/11 để tránh bão số 12. Việc dạy học chỉ tiến hành trở lại khi bão tan, nước lũ rút, giáo viên và học sinh an toàn trên đường đến trường.

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục ngừng ngay việc tổ chức các cuộc họp, các hoạt động không cấp thiết để tập trung nhân lực rà soát kế hoạch, các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn cho cơ sở vật chất nhà trường, bảo quản tốt hồ sơ, thiết bị giảng dạy, chủ động ứng phó khi mưa bão xảy ra.

UBND tỉnh Ninh Thuận ngày 3/11 đã ký thông báo hỏa tốc gửi Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan, ban ngành, trường học trong tỉnh. Theo yêu cầu của tỉnh, để đảm bảo an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh, tất cả trường học, cơ sở giáo dục thuộc các cấp học sinh trong tỉnh được nghỉ vào ngày 4/11 do ảnh hưởng của bão số 12 cho đến khi cơn bão tan.

Ngày 3/11, Sở GD&ĐT Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập và dân lập, trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc TTGD-HNTX các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, các cơ sở giáo dục và trung tâm bồi dưỡng Văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh và các hoạt động giáo dục trong, ngoài nhà trường (bao gồm các lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thi nâng bậc chuẩn Ngoại ngữ…) được nghỉ trong 2 ngày thứ Bảy (4/11), và Chủ nhật (5/11) để tránh bão. Sở GD&ĐT Bình Thuận yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên, đồng thời thông báo chủ trương này cho phụ huynh, sinh viên, học sinh trên địa bàn được biết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão số 12 đang tiến nhanh vào đất liền Nam Trung Bộ và không có dấu hiệu giảm cấp khi đổ bộ. Tối 3/11, vị trí tâm bão lúc 22h chỉ còn cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 210 km, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão ở cấp 12 (115 - 135 km/h), giật cấp 15. Đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4/11 bão di chuyển theo hướng tây, với vận tốc khoảng 15 - 20 km/h.

Sáng sớm 4/11, bão số 12 đi vào đất liền các tỉnh từ nam Phú Yên đến bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11 - 12, giật cấp 15. Đến 7h ngày 4/11, vị trí tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Dự báo, từ ngày 4 - 8/11, các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ.

Q.Anh