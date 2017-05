Bài toán của học sinh tiểu học Hong Kong làm khó cả tiến sĩ

Chị Nguyễn Hải Hương, công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội, trình bày con mình đang học lớp 6A trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cháu say mê giải Toán tiếng Anh và gần đây loay hoay mãi với bài toán diện tích của lớp cuối tiểu học Hong Kong (Trung Quốc).

"Tôi đã hỏi bạn bè, trong đó có tiến sĩ giảng dạy Toán học nhưng chưa ai đưa ra lời giải thỏa đáng. Mong tòa soạn tìm chuyên gia hỗ trợ", chị Hương viết.

Dưới đây là đề bài bằng tiếng Anh:

In the figure below, a straight line (l) divides the pattern formed by seven equal squares into two parts whose areas are equal. Let E be the intersection point of (l) and AB, and let F be the intersection point of (l) and CD. If the sum of the length of CF and AE is 91cm, find the area of an individual square, in cm2.

Đề được dịch sang tiếng Việt:

Trong hình bên, một đường thẳng (l) chia hình vẽ được tạo bởi 7 hình vuông bằng nhau thành hai phần có diện tích bằng nhau. Cho E là giao điểm của (l) với AB, và F là giao điểm của (l) với CD.

Nếu biết tổng độ dài của CF và AE là 91 cm, diện tích của một hình vuông đơn lẻ là bao nhiêu cm2?

Theo VnExpress