Bắc Ninh: Phụ huynh bức xúc vì cho rằng trường mầm non sử dụng thực phẩm không an toàn cho trẻ

Ngày 5/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video và hình ảnh về việc phụ huynh trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành - Bắc Ninh) bao vây yêu cầu nhà trường cùng các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo xác minh của phóng viên, sự việc ồn ào trên xảy ra vào sáng ngày 5/3. Phản ánh về sự việc, một phụ huynh có con đang theo học tại trường cho biết: "Sáng sớm, một phụ huynh trong khi đưa con em đến trường đã vào khu bếp thì bất ngờ phát hiện có nhiều miếng thịt gà luộc sẵn để cạnh bếp ăn. Lúc phụ huynh kiểm tra thì phát hiện thịt gà bị bở có thể dùng tay bóp nát".

Đoạn video ghi lại cảnh phụ huynh bức xúc khi phát hiện thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn.

Nghi ngờ việc trường đưa thực phẩm không an toàn cho con em sử dụng nên phụ huynh này đã nhanh chóng gọi thêm người để yêu cầu phía nhà trường giải thích rõ ràng.

Trước yêu cầu của các phụ huynh, hiệu trưởng trường mầm non đã gặp gỡ và giải thích rằng thịt gà được sử dụng là gà công nghiệp nên sẽ không dai. Các bậc phụ huynh đã ra chợ mua thịt gà công nghiệp rồi luộc lên nhưng không thể dùng tay bóp nát như thịt gà được sử dụng tại trường.

Trước sự việc ồn ào trên, cơ quan công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, thu giữ mẫu thịt gà để kiểm tra.

Trường mầm non Thanh Khương nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 14/2, các phụ huynh cũng đã nghi ngờ phía trường đưa thịt lợn gạo (nghi nhiễm giun sán) vào để làm thực phẩm cho con em họ sử dụng. Ngay sau đó, nhiều phụ huynh đã không cho con em mình ăn bán trú tại trường cũng như yêu cầu nhà trường làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến nay, trường vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Được biết, đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường mầm non Thanh Khương là Công ty TNHH Hương Thành, toàn bộ hồ sơ năng lực của công ty cùng các phiếu xuất nhập thực phẩm tại trường Thanh Khương đã được cơ quan công an thu giữ để điều tra làm rõ. Công ty này hiện đang cung cấp thực phẩm cho 19 trường học tại Bắc Ninh và nhiều bếp ăn tập thể. Hiện có đến hơn 50 học sinh đã ngừng ăn bán trú tại Trường mầm non Thanh Khương.

Trong một diễn biến khác, khi sự việc được các cơ quan vào cuộc xác minh, vị hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương đã nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra tình trạng này.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Thuận Thành đã cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi ngay lập tức mời cơ quan công an vào thu giữ mẫu thức ăn để tiến hành kiểm tra. Sự việc về thức ăn ở trường Thanh Khương đã ồn ào nhiều ngày qua, khi có kết quả chúng tôi sẽ trả lời chính thức”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

