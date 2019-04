Ba giáo viên bị bắt vì nâng điểm thi ở Hòa Bình: Đại diện nhà trường nói gì?

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra tiêu cực điểm thi THPT Quốc gia 2018. Ảnh: Q.Anh

Toàn giáo viên dạy giỏi, nhiều kinh nghiệm

Thông tin 3 giáo viên dạy Ngữ văn của tỉnh Hòa Bình bị bắt vì liên quan đến nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018 khiến nhiều giáo viên, học sinh bất ngờ và gây xôn xao trong dư luận của tỉnh. Các giáo viên bị bắt tạm giam bao gồm: Nguyễn Thị Thu Loan (SN 15/02/1979, giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân, trú tại: Phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình). Nguyễn Thị Hồng Chung (SN 29/10/1980, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, trú tại: Phường Thái Bình, TP Hòa Bình). Bùi Thanh Trà (SN 14/2/1980, giáo viên Trường THPT Lương Sơn, trú tại: Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn).

Ngày 25/4, chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, thầy Đỗ Đình Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết: “Nhà trường cũng rất bất ngờ khi biết tin cô Bùi Thanh Trà, giáo viên dạy Ngữ văn của trường bị bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm chấm thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng thông báo về việc bắt tạm giam cô Trà, nhà trường cũng đã nhanh chóng làm công tác ổn định tâm lý giáo viên, tập trung chuyên môn trong khi chờ kết quả điều tra thêm của cơ quan chức năng”.

Về cá nhân cô Trà, thầy Đỗ Đình Kiên chia sẻ: “Cô Bùi Thanh Trà là giáo viên dạy Ngữ văn, công tác tại trường khoảng 16 năm, là giáo viên dạy giỏi của trường, dạy “cứng”, tổ trưởng chuyên môn. Cô cũng từng được các giải giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tham gia công tác chấm thi tại chấm thi THPT Quốc gia ở trên tỉnh, do đó nhà trường không biết thông tin gì về hoạt động chấm thi của giáo viên. Trước mắt, vì lệnh tạm giam chưa xác định rõ thời hạn, nên nhà trường đã sắp xếp thời khóa biểu, bố trí giáo viên khác dạy thay cô Trà để không làm xáo trộn việc dạy và học tại trường”.

Còn đối với nữ giáo viên Nguyễn Thị Hồng Chung, Trường THPT Ngô Quyền, TP Hòa Bình, một cán bộ của trường cho hay: “Cũng rất bất ngờ với việc cô Chung bị bắt tạm giam. Tại trường, cô là giáo viên có chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm dạy học, được học sinh yêu quý. Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, cô Chung được cử đi chấm môn Ngữ văn, sau khi thực hiện chấm thi xong, cô về trường dạy học như bình thường cho đến khi bị bắt tạm giam”. Còn tại Trường THPT Lạc Long Quân, TP Hòa Bình (nơi giáo viên Nguyễn Thị Thu Loan đang công tác), được biết nữ giáo viên mới bị bắt dạy môn Ngữ Văn, công tác tại trường cũng khá lâu, là giáo viên có chuyên môn tốt, từng đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi.

Can thiệp, chỉ đạo làm sai lệch kết quả thi

Các giáo viên sai phạm trong chấm thi môn tự luận (Ngữ Văn) tại Hội đồng thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Bộ Công An

Trước đó, liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 23/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 03 cá nhân chấm thi, bao gồm: Nguyễn Thị Thu Loan, Trường THPT Lạc Long Quân (TP Hòa Bình); Nguyễn Thị Hồng Chung, Trường THPT Ngô Quyền (TP Hòa Bình); Bùi Thanh Trà, Trường THPT Lương Sơn (huyện Lương Sơn).

Kết quả điều tra xác minh, các bị can nêu trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các giám khảo khác thực hiện chấm thi tự luận môn Ngữ văn trái Quy chế thi THPT Quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Ngày 24/4/2019, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành. Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của 3 bị can nêu trên.

Ngoài 3 đối tượng nói trên, trước đó Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 3 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ gian lận điểm thi THPT tại Hòa Bình, gồm: Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình; Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trưởng Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Hội đồng thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết: “Là người đứng đầu ngành Giáo dục tỉnh, tôi rất buồn và xin lỗi phụ huynh, xin lỗi các em và thầy cô giáo về sự việc đáng tiếc này. Tôi xin chịu trách nhiệm những nội dung dưới quyền quản lý của mình”.

Liên quan đến gian lận điểm thi ở Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Hòa Bình năm 2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã xác định 140/210 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Kết quả thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất là 9,25 điểm/một môn thi. Trong đó, có thí sinh được tăng điểm 3 môn cao nhất là 26,45 điểm. Sau khi rà soát, nhiều trường đại học, học viện khối công an, quân đội, trường “tốp đầu” đã xóa tên trúng tuyển của những thí sinh không đủ điểm đỗ.

