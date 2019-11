Ảnh thân mật của thầy giáo 55 tuổi với nữ sinh lớp 11

Sáng 4/11, lãnh đạo Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) xác nhận đã thụ lý điều tra vụ giáo viên Nguyễn Văn Chính của trường THPT Sóc Sơn quan hệ tình cảm với nữ sinh T.H.Th. (sinh ngày 31/12/2002, ngụ xã Mỹ Lâm). Tuy nhiên, thông tin về việc khởi tố bị can hay chưa không được vị trưởng công an huyện tiết lộ.

Cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện hai trang "tâm thư" kèm chứng minh nhân dân được cho là của T.H.Th. Nội dung thư cho cho rằng thầy giáo dạy Toán không dụ dỗ hay ép buộc nữ sinh đang học lớp 11.

Hình ảnh của ông Chính và học sinh trên mạng xã hội.

Một số ảnh thân mật của thầy giáo và nữ sinh cũng được chia sẻ trên mạng. Nhiều bình luận phê phán thầy giáo dạy Toán.

Trong tường trình gửi Ban giám hiệu trường THPT Sóc Sơn 2 tuần trước, ông Chính thừa nhận dạy thêm cho Th. vào ngày 28/4/2018. Sau đó, nữ sinh nhắn tin vào điện thoại của ông với nội dung: "Thầy nghỉ lễ vui vẻ nha thầy".

"Tôi không biết ai nên nhắn lại 'cảm ơn nhưng ai vậy cho thầy biết tên', sau đó mới biết là em Th.", thầy giáo 55 tuổi viết.

Theo giáo viên này, hai người nảy sinh tình cảm. Đến tháng 12/2018, Th. mang thai 7 tháng. Ông đưa cô gái mới lớn ra TP Rạch Giá phá thai với chi phí 27 triệu đồng. Nữ sinh sau đó về quê đi học bình thường.

"Khi xem lại những tin nhắn của em Th., tôi rất buồn. Tôi bảo chia tay nhưng Th. đòi tự tử, nói quá yêu thương tôi nên tôi không kiềm lòng được và tiếp tục thương nhau đến hôm nay", người đàn ông 55 tuổi nêu lý do không chia tay nữ sinh.

Ông Chính cho rằng đã thấy được mối quan hệ sai trái, không đúng quy định pháp luật. Ông cam kết với gia đình Th. và nhà trường là cắt đứt quan hệ bất chính với nữ sinh. Hiện, ông Chính bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

