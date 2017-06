9X bị tố sống ảo, mạo danh làm stylist cho tạp chí thời trang Vogue Úc

Câu chuyện hành trình từ một sinh viên điện lực trở thành stylist cho tạp chí danh tiếng Vogue Úc của Lê Bảo Trung đã truyền cảm hứng trong giới trẻ Việt cách đây không lâu.

Trịnh Anh Thư “tố” Lê Bảo Trung sống ảo và mạo danh.

Cùng với nhiều chiêu trò “đánh bóng” tên tuổi khác, trong cộng đồng người Việt ở Úc, Trung nổi lên như một “stylist trẻ” đầy triển vọng và tài năng. Nhờ vậy, Trung nhận được nhiều lời mời cộng tác từ các bạn trẻ, cơ sở kinh doanh của người Việt tại thành phố Adelaide, Úc.

Tuy nhiên, mới đây Trịnh Anh Thư, người từng hợp tác với Trung trong một số dự án đã "bóc phốt" độ sống ảo và sự giả dối của Lê Bảo Trung. Theo đó, cô gái tố anh chàng đã nói dối, mua bài báo PR tên tuổi một cách sai sự thật, nhận vơ sản phẩm của người khác làm của mình nhằm mục đích có danh để lừa đảo, trục lợi. Anh Thư tung những bằng chứng chứng minh Trung không hề du học tại Úc cũng chưa từng làm cho tạp chí Vogue tại Úc.

"Bảo Trung nói bạn ý học ĐH Monash sau đó lại bảo là học ở Diploma RMIT Melbourne. Vậy tại sao ngày trước lúc Trung lên trường RMIT lại kêu không có tài khoản học sinh để đăng nhập vào web trường và thực sự thì chả có cái chương trình nào ở Monash liên quan đến ngành stylist cả", cô gái tố.

Anh Thư tung ra hàng loạt dẫn chứng cho rằng Trung sống ảo.

Thêm nữa, Trung nói với tất cả mọi người là cậu làm ở Vogue Úc. Trong khi theo thông tin Thư tìm hiểu Vogue từ lâu đã không bao giờ tuyển thực tập sinh. Đặc biệt hơn để có thể ký hợp đồng với Vogue Úc thì phải có quốc tịch Úc.

Tiếp sau đó là loạt ảnh bóc mẽ sự dối trá của chàng trai 9X, Thư chỉ ra rằng Trung nhận vơ sản phẩm của nghệ sĩ danh tiếng là của mình.

“Bộ hình đầu tiên Trung nói là chụp cho sếp của Trung ở Vogue. Thực ra đó không phải sếp ở Vogue của cậu nhỉ. Đó là Mali Koopman đến từ trung tâm người mẫu Chicmanagement. Bộ đó được Nicole chụp ở Sydney. Thời điểm đó Trung vẫn đang chụp hình với mình ở Melbourne?

Bộ ảnh kế tiếp là bộ Gemma Ward được chụp vào tháng 1/2016, Trung lừa mọi người, sửa lại chụp vào tháng 1/2017. Bộ ảnh chụp Teresa Palmer của Nicole photographer ở Sydney, bị Trung nhận vơ là của mình trong khi thời điểm nó đang chạy bàn sấp mặt ở Melbourne.

Trong khi, nhiếp ảnh gia đang làm việc cho Vogue của Úc lại không hề nhắc gì đến Trung khi giới thiệu ê kíp sản xuất.

Bộ ảnh Trung lừa đảo nói là May Issue được chụp bởi Paul Tovar. Thực chất là bộ của tạp chí Promo Magazine chụp tại New York. Nó đi New York khi nào vậy? Vogue kết hợp với Promo à? Sau đó, Trung có live stream chụp ảnh cho tạp chí để mọi người tin. Xin lỗi chứ photographer thời trang chuyên nghiệp cẩu cả cái tạp chí lớn thì không bao giờ có chuyện họ xài 3-4 cái soft box với chân máy rẻ tiền 5-10 đô đâu nhé".

Trung tự hào khoe mình là người sản xuất lookbook của Vogue Úc tháng 5.

Trong khi, “tác giả chính chủ” trên trang lại là một stylist khác.

Thư cho hay, người Việt bên Úc rất ít người theo ngành này, lại nghe Trung bảo làm cho Vogue nên tin tưởng thuê làm chung rồi cuối cùng tiền mất tật mang.

“Mình quyết định bóc phốt cho mọi người thấy bộ mặt thật của Trung vì trong quá trình mình và Trung tham gia các dự án đã nảy sinh rất nhiều vấn đề từ việc nói dối của bạn ấy. Mình và các bạn khác đều bị dính chưởng", Anh Thư bức xúc nói.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng du học sinh Việt tại Úc, phản hồi về việc này, chàng trai 9X Lê Bảo Trung ngắn gọn rằng đang tập trung cho các dự án lớn nên không muốn nói nhiều rồi khóa tài khoản Facebook.

Dù vậy, câu chuyện mượn danh sống ảo, kiếm lợi của anh chàng vẫn là đề tài được cộng đồng du học sinh và người trẻ Việt tại xứ sở Kangaroo quan tâm và bàn luận sôi nổi.

Theo Dân Trí