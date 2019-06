9 điểm mới cần lưu ý trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Năm 2019, thí sinh tự do, thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên thi chung với học sinh lớp 12 tại một số điểm thi, do giám đốc sở GD&ĐT quy định. Các năm trước, thí sinh tự do dự thi tại điểm riêng. Điều này gây ra nhiều nghi vấn tiêu cực. Cụ thể, ngay sau khi công bố điểm thi, dư luận nghi ngại có tình trạng giám thị coi thi "thả", thí sinh được nhắc bài khi 35 chiến sĩ nghĩa vụ ở Lạng Sơn có điểm cao bất thường.