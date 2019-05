9 cách cải thiện khả năng ghi nhớ trước ngày thi quan trọng

1. Đi bộ trước khi thi: Một nghiên cứu của tiến sĩ Chuck Hillman, Đại học Illinois, Mỹ, chỉ ra rằng nếu đi bộ 20 phút trước khi thi, khả năng làm bài của thí sinh sẽ cao hơn so với những người chỉ ngồi yên. Khi đi bộ trong khoảng thời gian vừa phải, cơ thể con người sẽ tiết ra loại hormone kích thích vùng hồi hải mã ở não trước, giúp củng cố, gợi nhớ các kiến thức từng học trước đây.

2. Không thức khuya trước ngày thi: Khi ngủ, não bộ sẽ đồng hóa thông tin bạn đã học được. Vì vậy, một giấc ngủ ngon trước ngày thi sẽ giúp thí sinh ghi nhớ kiến thức và hoàn thành bài thi tốt hơn.

3. Đọc thành tiếng: Lúc học thuộc bài, bạn nên đọc to, rõ ràng, thay vì chỉ lẩm nhẩm trong đầu. Việc làm này sẽ giúp chúng ta nghe thấy và tập trung hơn vào những gì đang đọc. Khi đó, khối lượng kiến thức học thuộc sẽ được cải thiện đáng kể.

4. Học theo nhóm: Nhiều người cho rằng học theo nhóm làm giảm hiệu quả. Tuy nhiên, việc tập trung thành từng nhóm nhỏ, cùng nhau hệ thống lại toàn bộ kiến thức sẽ giúp chất lượng buổi học nâng cao. Bạn cũng có thể hóa thân thành giáo viên, dạy lại kiến thức cho cả nhóm, việc lặp đi lặp lại kiến thức sẽ giúp ghi nhớ lâu hơn.

5. Chọn nghe loại nhạc phù hợp: Nghe nhạc lúc học bài là phương pháp hữu hiệu, được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, không phải loại nhạc nào cũng phù hợp mục đích ôn bài. Thay vì nghe những ca khúc có tiết tấu mạnh, dồn dập, bạn nên chọn những bản nhẹ nhàng. Lưu ý không nên mở âm lượng quá lớn, điều này sẽ khiến người học khó tập trung hơn.

6. Thay đổi không gian học tập: Nếu cảm thấy trong nhà quá tù túng, khó tập trung, bạn có thể tìm không gian học khác, mới mẻ hơn. Thư viện, quán cà phê yên tĩnh, vườn hoa là những nơi phù hợp để học bài. Việc sắp xếp bàn học ngăn nắp cũng giúp bạn nâng cao khả năng tập trung, ghi nhớ.

7. Chia nhỏ thời gian, khối lượng học tập: Nhồi nhét quá nhiều kiến thức cùng một lúc không giúp học tốt hơn, mà ngược lại, nó sẽ khiến chúng ta mệt mỏi. Bạn chỉ nên học trong khoảng 40-45 phút rồi nghỉ giải lao. Nếu học quá lâu, khả năng tập trung sẽ bị giảm đi. Hãy chia bài học thành nhiều phần nhỏ, kết hợp nghỉ ngơi giữa giờ, hiệu quả sẽ nâng cao đáng kể.

8. Sử dụng font chữ thích hợp: Khi chọn in tài liệu ôn thi, học sinh nên sử dụng font chữ phù hợp, dễ đọc. Time New Roman được nhiều người bình chọn là font chữ giúp người đọc dễ nhìn, đọc nhanh hơn so với font chữ khác.

9. Không ngừng luyện tập: Dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào, luyện tập thường xuyên vẫn là cách tốt nhất để ghi nhớ kiến thức đã học. Học hành chăm chỉ, kết hợp các phương pháp khác nhau, kỳ thi của bạn sẽ diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao.

Theo Tri thức trực tuyến