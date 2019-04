53 sinh viên bị trường công an trả về từng viết cam kết 'điểm xịn'

Ngày 17/4, thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết các trường thuộc bộ đã buộc thôi học 25 sinh viên đến từ Sơn La, 28 sinh viên đến từ Hòa Bình, vì liên quan gian lận thi cử.

Các sinh viên này đang theo học năm thứ nhất tại 3 đơn vị đào tạo của Bộ Công an là Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và ĐH Phòng cháy Chữa chữa cháy. Tất cả 53 sinh viên đến từ hai tỉnh trên trúng tuyển và đã nhập học, không sinh viên nào bỏ học hay không đến học.

Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang là những tỉnh xảy ra gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: N.S.

Phóng viên đặt câu hỏi những trường hợp thí sinh được nâng điểm thi, sau khi chấm thẩm định, điểm thi thật của các em vẫn đủ điểm trúng tuyển vào các trường khối công an, các trường có cho phép các em theo học tiếp không?

Thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định đã gian lận trong thi cử là phải buộc thôi học, nhất là các trường công an, quân đội. Đây là những nơi đào tạo lực lượng vũ trang cho đất nước, đòi hỏi phải có phẩm chất đạo đức

“Nếu phát hiện phụ huynh gian lận sẽ xử lý phụ huynh sau theo quy định của pháp luật. Còn với thí sinh, không chỉ quy định riêng của khối trường công an, quân đội mà trong quy chế, điều 49 cũng có quy định để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp thì phải hủy bỏ kết quả thi”, thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định.

Ông Giám cho biết năm 2018, các thí sinh trúng tuyển vào các trường công an trong bối cảnh ngành công an điều tra các vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Trong khi các vụ án đang được điều tra, Bộ GD&ĐT vẫn công nhận kết quả thi mà các sở GD&ĐT liên quan đã công bố. Vì thế, em nào đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường công an và có nguyện vọng theo học thì các trường đều tiếp nhận.

Trước khi tiếp nhận, các trường của Bộ Công an yêu cầu tất cả thí sinh trúng tuyển, nhập học đều phải viết giấy cam đoan điểm trúng tuyển là điểm thực tế bài thi của các em, nếu cơ quan chức năng phát hiện đó là điểm thi gian lận thì các em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hiện tại, Bộ Công an đã bàn giao 53 thí sinh có điểm gian lận về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La, Hòa Bình và xử lý theo quy định.

