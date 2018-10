5 nữ du học sinh Việt vừa xinh như hotgirl, vừa giỏi xuất sắc

Người nhận học bổng vào trường Đại học số 1 thế giới, người được Viện ung thư lớn nhất hành tinh giữ lại làm việc, người lọt top 0.03% có điểm SAT tuyệt đối... những cô nàng du học sinh này xứng đáng là hình mẫu mơ ước của bao nhiêu người.

Nhân ngày 20/10, chúng tôi xin giới thiệu những gương mặt nữ du học sinh xuất sắc, vừa xinh vừa giỏi, tự mình nỗ lực chứng minh khả năng của bản thân, khẳng định rằng con gái sinh ra đã có trong mình sự mạnh mẽ, can trường, giỏi giang không thua kém bất kỳ ai.

Nữ sinh trường Ams lọt vào 0,03% người đạt điểm tuyệt đối trong số 1,7 triệu người thi SAT

Ngô Hà Kiều Phương là cô bạn đạt điểm tối đa 2400/2400 trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (supercore cho 2 lần thi) và nhận học bổng du học 4.5 tỷ đồng vào ngôi trường danh giá Vanderbilt (Mỹ). Đây là ngôi trường top 15 trường ĐH hàng đầu ở xứ cờ hoa.

Ngô Hà Kiều Phương đang du học tại Vanderbilt (Mỹ)

Tại kì thi SAT I, Kiều Phương đã đạt 2400/2400 điểm cho hai lần thi với 3 môn là Toán, đọc, viết bài luận ngắn. Kì thi SAT 2 nhằm kiểm tra trình độ của học sinh trong các môn học, cô bạn là một trong số ít người đạt được 800/800 điểm môn Toán và 770/800 đối với môn lịch sử Mỹ. Đây là kết quả siêu khủng, chí có 0.03% trong tổng số 1,7 triệu người thi năm đó đạt kết quả tuyệt đối này.

Chia sẻ về lý do không apply các ngôi trường như MIT, Harvard mà theo đuổi Vanderbilt, cô bạn cho biết: "Mình cảm thấy bảng xếp hạng trường đại học chỉ là con số, và khi chọn trường đại học thì điều cần quan tâm hơn là sự phù hợp của mình với trường, mình muốn gì và có dự định gì. Trường top có thể rất oai, nhưng lựa chọn môi trường phù hợp có thể khiến mình phát triển hơn về lâu dài".

2 lần giành HCV Olympic Vật lý quốc tế, nữ sinh Nam Định nhận học bổng toàn phần của trường đại học số 1 thế giới MIT

Đinh Thị Hương Thảo (sinh năm 1998, tại Nam Định), được Viện công nghệ số một thế giới (MIT) cấp học bổng toàn phần cho 4 năm học. Thảo được mệnh danh là cô gái "vàng" môn Vật lý của Việt Nam khi 2 lần giành HCV Olymic Vật lý Quốc tế. Thảo trúng tuyển học bổng toàn phần vào MIT với gói hỗ trợ tài chính 6,3 tỷ đồng trong 4 năm học (hơn 70.226 USD/năm). Đây là mức học bổng lớn, khá hiếm và cao hơn cả mức trung bình 10.000 USD mà một học sinh có cơ hội nhận được ở ngôi trường danh giá này.

Thành tích khác của Thảo cũng khiến nhiều cánh mày râu ngưỡng mộ như: Đạt thủ khoa THPT Lê Hồng Phong, Nam Định; Giải Nhì cuộc thi HSG Quốc Gia năm 2015; Giải Nhất cuộc thi HSG Quốc Gia năm 2016; Hai huy chương Bạc Vật lý châu Á; Được hội Vật lý châu Á Thái Bình Dương trao giải đặc biệt: "Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất"; Là nữ sinh duy nhất trong 3 người được nhận Huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng; Top 10 gương mặt Việt Nam tiêu biểu năm 2016.

Đinh Thị Hương Thảo là du học sinh Viện công nghệ số một thế giới (MIT)

Tổng chi phí của một học sinh phải chi trả 1 năm khi theo học ở MIT khoảng 60.000 USD. Nếu Stanford nhận hơn 7.000 sinh viên nhập học mỗi năm thì MIT chỉ thu nạp hơn 4.000 gương mặt xuất sắc mỗi năm. Tỉ lệ chọi vào trường vô cùng khốc liệt. Chất lượng giáo dục hàng đầu khi cứ 8 sinh viên lại có 1 giảng viên hỗ trợ việc học. Điểm SAT trung bình để được nhận vào trường là 2.230, cao hơn Stanford.

Thảo chia sẻ: "Tại một môi trường như MIT, mình cần xác định bản thân đang bắt đầu đi từ con số 0 để tiếp tục cố gắng.

Người của MIT ai cũng đều có niềm đam mê và hứng thú mãnh liệt với chuyên ngành của mình. Bản thân mình cũng chỉ mong bản thân sẽ chọn ra chuyên ngành phù hợp và yêu thích để theo đuổi hết sức. Cần so sánh bản thân mình của ngày mai với bản thân của hôm nay, chứ đừng so sánh bản thân mình với người khác. Điều đó không có ý nghĩa gì cả!".

Quyết tâm du học ngành Y vì mẹ bị ung thư, hoa khôi du học sinh Việt được Viện ung thư số 1 thế giới giữ lại làm việc

Cô bạn Vũ Nam Phương (1994), hoa khôi du học sinh Việt toàn thế giới năm 2015 đã tốt nghiệp đại học tại Mỹ với tấm bằng xuất sắc về Chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ của Viện nghiên cứu và trị liệu ung thư hàng đầu thế giới - UT MD Anderson Cancer Center (Houston, Texas, Mỹ).

Phương hiện tại đang làm việc bán thời gian tại khoa Hình ảnh phóng xạ, Bệnh viện UT MD Anderson, 20 giờ/tuần.

Viện nghiên cứu và trị liệu ung thư hàng đầu thế giới này cũng đã giữ Phương lại để làm việc! Đây là môi trường đào tạo, giáo dục cho những ai theo đuổi ngành y dược tại thành phố Houston - nơi có trung tâm y tế lớn nhất thế giới - Texas Medical Center, Mỹ.

Nam Phương còn nhận giải "Outstanding Academic Award" cho sinh viên xuất sắc toàn diện về học tập, nghiên cứu và Cúp "Honor Roll" dành cho sinh viên toàn diện và xuất sắc nhất từ trường đại học.

3 năm trước, Nam Phương vượt qua hơn 500 du học sinh Việt trên toàn thế giới, trở thành hoa khôi du học sinh Việt mùa đầu tiên. Với chiều cao nổi bật 1m78, ngay từ những ngày đầu đăng ký hồ sơ, Phương đã được đánh giá rất cao.

Phương nói rằng, dù là nam hay nữ, khi đã chọn ngành Y thì họ đã chấp nhận hy sinh tiền bạc, sức khoẻ, và tuổi trẻ của mình.

Điểm trung bình GPA các môn liên tục 4 năm của Phương ở UT MD Anderson luôn đạt mức gần tuyệt đối hoặc tuyệt đối (3.94-4.0/4.0). Cô bạn còn là thành viên của Hội sinh viên Ưu tú Phi Theta Kappa (Hội những sinh viên giỏi toàn cầu, có điểm GPA trung bình trên 3,7); nhận Giấy khen President's list 2013 - 2015 (Giấy khen của trường dành cho những sinh viên học Fulltime có GPA trên 3,7); thành viên của Lambda Nu - National Honors Society cho ngành Khoa học phóng xạ hình ảnh.

Mẹ mất vì căn bệnh ung thư đại tràng, Phương quyết định theo học ngành Y và luôn cố gắng đạt kết quả cao nhất trong học tập để sau này không ai phải rơi vào hoàn cảnh như mẹ mình.

Phương tâm sự rằng: "Ngày đó, các biện pháp chẩn đoán y tế vẫn còn sơ sài, mẹ mình phát hiện bệnh muộn nên không kịp thời chữa trị. Nên mình rất muốn được theo y khoa, để sau này có thể đóng góp một phần cho việc chẩn đoán bệnh tình của người dân".

Phương cho rằng, với phụ nữ, quan trọng nhất là phải độc lập. Đặc biệt trong thời buổi này, cần phải bản lĩnh, tự chủ mọi thứ. Phụ nữ làm được và thậm chí còn làm tốt hơn đàn ông trong nhiều lĩnh vực!

Nữ sinh Ams nhận học bổng 8 trường lớn tại Mỹ mà không cần nộp Portfolio

8 ngôi trường cấp học bổng cho Nguyễn Phương Dung (1999 - cựu học sinh THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) bao gồm: Youngstown State University, Savannah College of Arts and Design, Illinois Wesleyan University, College of Saint Benedict, Augustana College, Allegheny College ở Mỹ, trường American University in Bulgaria ở Bulgaria và trường Erasmus University Rotterdam ở Hà Lan với tổng kinh phí lên đến hơn 15 tỷ đồng.

Nguyễn Phương Dung đang du học tại trường Youngstown State University

Phương Dung được nhiều trường ĐH danh tiếng ở Mỹ đồng ý cấp học bổng du học ngay chỉ với bảng điểm, bài luận và làm 2 bài test nghệ thuật mà chưa hề nộp Portfolio.

Cô bạn đã quyết định chọn và theo học ngành truyền thông tại trường Youngstown State University tại Mỹ với suất học bổng toàn phần cho toàn bộ khóa học.

Chia sẻ về cuộc sống du học tại Mỹ, Dung cho biết: "Điều mình thích nhất là nền giáo dục cởi mở và sự sẵn sàng giúp đỡ sinh viên của các giáo sư. Đương nhiên không phải ở bất cứ đâu và bất kỳ giáo sư nào cũng cởi mở với học sinh, nhưng mình dám chắc là nếu bạn chịu khó gặp gỡ, nói chuyện và bày tỏ khó khăn với họ, không có lý do gì mà họ không trợ giúp bạn. Học kỳ vừa rồi mình đã lọt vào "Dean’s list" - danh sách tôn vinh những sinh viên xuất sắc của khoa."

Cô bạn Hà Tĩnh nhận học bổng du học 13 trường tại Mỹ: Theo đuổi ngành công nghệ để không ai được phép đánh giá thấp phụ nữ

Cô bạn Phan Thị Hạnh (2000), học sinh trường THPT Chuyên Đại học Vinh, đã nhận học bổng du học 13 trường đại học hàng đầu nước Mỹ là một trường hợp như vậy.

Phan Thị Hạnh đang có 1 cuộc sống du học như ý tại Đại học Depauw

13 trường chấp nhận cấp học bổng cho Hạnh bao gồm: Creighton University (#1 MW) - học bổng 20,000 USD/năm; College of Wooster (#63 LAC) - học bổng 38,000 USD/năm; Gustavus Adolphus College (#85 LAC) - học bổng gần 34,000 USD/năm; Ohio Wesleyan University (#101 LAC) - học bổng hơn 39,000 USD/năm; Illinois Institute of Technology (#102 NU) - học bổng 30,000 USD/năm; University of Dayton (#124 NU) - học bổng 18,000 USD/năm; Beloit College (#76 LACs) - học bổng 36.000 USD/năm; University of Central Florida - học bổng 10.000 USD/năm; University of Missouri - học bổng 10.000 USD/năm; Purdue University (#56 NU); University of Minnesota – Twin Cities (#69 NU); Depauw University (#53 LAC) - học bổng 36.000 USD/năm; Loyola University of New Orleans - học bổng 28.000 USD/năm.

Thời gian apply của Hạnh không dài như nhiều bạn khác, chỉ vỏn vẹn có 1,5 tháng nhưng thành thích cô bạn thu về không hề nhỏ bé chút nào. Thậm chí còn có trường viết thư mời Hạnh theo học lần 2 khi biết tin cô bạn đã chọn ngôi trường khác.

Hạnh hiện theo học ngành Computer Science (Khoa học máy tính) tại Đại học Depauw. Trường này xếp hạng 51 trên bảng xếp hạng những trường cao đẳng Liberal Arts quốc gia hàng đầu của US News and World Report.

Cô bạn sẽ theo đuổi ngành công nghệ để không ai được phép coi thường phụ nữ

Sau khi du học xong, Hạnh dự định sẽ quay về Việt Nam, làm việc trong lĩnh vực công nghệ khoảng vài năm sau đó start-up một công ty về công nghệ. Hạnh nghĩ rằng trong thời đại phát triển thì việc phụ nữ làm trong lĩnh vực công nghệ không còn quá xa lạ. Chỉ cần có đam mê và năng lực thì chắc chắn bất cứ người phụ nữ nào cũng có cơ hội ngang với nam giới trong lĩnh vực này.

Theo ngành này dù biết sẽ không dành nhiều thời gian cho gia đình được nhưng cô bạn vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Chia sẻ về quan điểm nhiều người cho rằng phụ nữ không nên theo đuổi lĩnh vực công nghệ, Hạnh cho biết: "Mình thấy mọi người đang theo hướng trọng nam khinh nữ khi đánh giá thấp năng lực của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ. Tư tưởng đó đã quá cũ và lỗi thời. Với những tấm gương như Grace Hopper, Adele Goldberg thì mình tin là phụ nữ sẽ ngày càng khẳng định được tài năng của họ. Chắc chắn trong tương lai gần mọi người sẽ có cái nhìn khác về phụ nữ làm công nghệ."

Theo Duy Won (Trí Thức Trẻ)