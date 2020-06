3 học viên xinh đẹp, học giỏi của Học viện An ninh

Nguyễn Thị Khánh Trâm, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh Nhân dân. 9X từng đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp học viện, giải ba nghiên cứu khoa học cấp bộ, tham dự trao giải nữ sinh tiêu biểu và quả cầu vàng tại TP.HCM năm 2018-2019, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".