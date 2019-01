25 kỹ năng trẻ cần học trước khi vào mẫu giáo

1. Học cách định hướng và giữ kéo một cách chính xác

Đây là bước đầu tiên trước khi học cách cắt bằng kéo. Tôi thường nhắc con bằng những câu hỏi như: "Có phải ngón tay cái của con đặt trong lỗ nhỏ không?" hay "Ngón cái của con đang đặt trên đầu kéo ư?". Thông thường, trẻ cần được hướng dẫn liên tục khi mới bắt đầu, vì cổ tay thường bị tréo. Bạn hãy để con thử ba lần liên tiếp cho đến khi đầu kéo hướng xuống dưới.

2. Cắt sáp nặn, ống hút hoặc giấy bìa

Trẻ rất thích hoạt động này và cảm nhận rõ ràng từng mảnh bị cắt ra. Để cắt đúng ý, trẻ phải thực sự tập trung vào từng thao tác. Những chất liệu dày yêu cầu khả năng kiểm soát kéo ít hơn.

3. Cắt trên một đường thẳng

Một tay cầm kéo, một tay giữ giấy và bắt đầu cắt theo hàng lối là yêu cầu nâng cao so với trước. Mặc dù đây là mục tiêu cuối cùng của kỹ năng sử dụng kéo, bố mẹ không nên ép buộc nếu trẻ chưa sẵn sàng. Trẻ có thể tiếp tục luyện tập hoạt động 1 và 2.

4. Xác định hình dạng, màu sắc và chữ cái cơ bản

Không chỉ dạy cách nhận diện, bạn hãy hướng dẫn trẻ đọc to.

5. Tô màu

Ảnh: Motherly

Trẻ bắt đầu bằng cách tô vào những hình vẽ nhỏ như ngôi sao trên bầu trời, rồi dần chuyển sang hình vẽ lớn hơn. Lưu ý là bố mẹ nên chọn sách tập tô đơn giản, chỉ có một vật thể ở giữa, tránh hậu cảnh phức tạp gây mất tập trung cho trẻ ở độ tuổi này.

6. Vẽ nét thẳng theo chiều ngang và chiều dọc

Để trẻ hào hứng học kỹ năng này, bạn hãy vẽ trước để trẻ bắt chước theo.

7. Vẽ hình tròn, chữ thập, hình vuông

Sau khi trẻ thành thạo vẽ đường kẻ, bạn hãy chuyển sang hình tròn. Vẽ hình vòng cung trước cũng là cách hiệu quả để giúp trẻ hoàn thiện dần. Tiếp theo, yêu cầu vẽ chữ thập giúp trẻ học cách căn chỉnh để tạo đường giao nhau. Nếu trẻ hoàn thành tốt, bạn hãy thử sử dụng hình vuông.

8. Nối các dấu chấm

Đầu tiên, bạn vẽ hai dấu chấm và bảo trẻ nối hai điểm đó, rồi vẽ nhiều dấu chấm liên tiếp thành hàng hoặc vẽ bức tranh bằng dấu chấm. Việc nối các dấu chấm giúp luyện chuyển động của mắt, cải thiện kỹ năng trước khi học đọc.

9. Lần tay theo đường thẳng và đường cong

Phụ huynh không cần mua bất kỳ cuốn sách đắt tiền nào để giúp con thực hành kỹ năng này. Việc bạn cần làm là ngồi cạnh, để trẻ lần tay theo hình vẽ của bạn. Điều này sẽ cải thiện sự chú ý trực quan và kỹ năng theo dõi bằng mắt của trẻ.

10. Viết các chữ cái dễ như L, E, F, H, T và I

Nguyên tắc là luôn tập viết chữ in hoa trước chữ in thường. Hầu hết chữ cái trong bảng chữ cái (in hoa) quá khó đối với trẻ ở độ tuổi trước khi vào mẫu giáo. Đường chéo và đường cong là khó viết nhất, vì vậy bạn hãy bắt đầu bằng các chữ cái sử dụng đường thẳng.

11. Luyện viết tên của trẻ

Kỹ năng này bắt đầu từ việc nhận diện, đọc toàn bộ chữ cái trong tên, bắt đầu viết từng chữ một cho đến khi hoàn thành toàn bộ tên. Bạn hãy nhớ sử dụng chữ in hoa, không hối thúc khi trẻ chưa sẵn sàng. Thay vì dùng bút và giấy, bạn có thể sử dụng phương pháp đa giác quan, như viết tên trẻ trong hộp cát, dùng sáp nặn thành từng chữ cái...

12. Thực hành cầm bút chì, bút dạ đúng cách

Trước độ tuổi 3,5-4, việc không biết cầm bút để tạo thành "giá ba chân" (3 điểm tì) là bình thường và bạn hãy thoải mái để trẻ thao tác sai cách lúc ban đầu, chỉnh sửa dần dần với sự kiên nhẫn.

13. Vẽ trên cửa sổ, bảng hoặc giá vẽ

Góc và vị trí mà cánh tay đặt vào trên những mặt phẳng này sẽ giúp củng cố độ chắc chắn của vai, cổ tay và cẳng tay. Đây là cơ sở để điều khiển các chuyển động nhỏ của bàn tay.

14. Dùng bút màu/phấn ngắn hoặc bị gãy để học cách cầm

Những vật dụng này giúp tăng cường sức mạnh của các ngón tay tạo "giá ba chân" (ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái). Vì có rất ít chỗ để bám vào, ba ngón tay này buộc phải xử lý mọi thứ, thay vì nhờ vào cả bàn tay.

15. Dùng kẹp phơi quần áo

Kẹp phơi quần áo cũng giúp tăng cường sức mạnh của ba ngón tay kể trên, tạo cơ ở ngón tay cái và phát triển khung bàn tay. Bạn hãy sử dụng dụng cụ này để kẹp bất cứ thứ gì, từ áo quần của trẻ cho đến các mảnh giấy.

16. Dùng kẹp trong nhà bếp

Chiếc kẹp nhà bếp thường dùng để gắp rau, gắp đá sẽ giúp trẻ tập kỹ năng gắp đồ. Bạn có thể dùng một số vật dụng quanh nhà để con luyện tập là ôtô đồ chơi, bút màu, quả bóng nhựa... Bạn chỉ cần lấy một chiếc thau, đặt chúng vào cùng một đống đồ khác và yêu cầu trẻ gắp đúng mục tiêu. Cơ của bàn tay và cánh tay sẽ phát triển dựa trên hoạt động này.

17. Chơi sáp nặn

Sáp nặn giúp phát triển hoạt động của vòm tay, đặc biệt là khi bạn nặn hình con rắn hay quả bóng nhỏ. Trẻ cũng trở nên sáng tạo hơn khi nghịch sáp, chẳng hạn nặn hình bánh kem và cắm que tăm vào thay cho nến, nặn từng chữ cái trong tên mình...

18. Trò chơi đổi lượt

Nếu trẻ có anh chị em, bạn có thể bày trò chơi để chúng đổi lượt với nhau. Nếu không, bạn hãy cùng chơi với trẻ hoặc chuẩn bị một số ứng dụng trò chơi điện tử có luật chơi luân phiên.

19. Dọn dẹp và cất đồ

Khi trẻ chơi xong ôtô nhựa hoặc búp bê, bạn hãy tập cho trẻ thói quen dọn dẹp trước khi chọn món đồ chơi mới.

20. Hoàn thành trọn vẹn một nhiệm vụ

Trẻ nhỏ nên học cách ngồi tập trung ít nhất 5 phút để hoàn thành một nhiệm vụ thuộc sở thích của chúng như tô xong màu một bức tranh đơn giản, xây một tòa nhà bằng các khối Lego...

21. Học cách yêu cầu giúp đỡ

Nếu không học cách yêu cầu giúp đỡ ở nhà, trẻ sẽ không thể nhờ giáo viên giúp mở hộp sữa hay chai nước khi ở lớp.

22. Giao tiếp bằng mắt

Bạn hãy dạy trẻ cách giao tiếp bằng mắt khi đang nói chuyện hoặc chào ai đó nhằm thể hiện sự tôn trọng.

23. Tập cởi giày và đeo giày, cởi quần và mặc quần

Trẻ có thể phải cởi giày khi vào lớp và đi giày khi ra về, do đó kỹ năng này rất quan trọng. Trong khi đó, việc kéo quần lên, tụt quần xuống là bước cần thiết để sử dụng bô.

24. Sử dụng thìa và nĩa

Ở lớp, trẻ cần chủ động trong nhiều việc hơn khi ở nhà với bố mẹ.

25. Rửa tay

Bạn hãy chia thành các bước đơn giản và yêu cầu trẻ lặp lại.

Bước 1: Lấy xà phòng.

Bước 2: Xoa hai tay vào nhau.

Bước 3: Rửa tay.

Bước 4: Tắt vòi.

Bước 5: Lau khô tay.

Theo VnExpress