20/11 - Đừng tặng quà thầy cô như thế!

Hỏi chuyện tặng quà cho cô ngày 20/11, chị Phạm Thị Thu Trang có con học tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, mấy năm nay, vì quá bận rộn, ngày 20.11 chị toàn mua thiệp, nhét tiền vào phong bì và bỏ vào balo cho con mang đến trường tặng cô.

Chị Trang kể: “Hiện ngoài các cửa hàng tạp hóa bán mấy loại thiệp chúc mừng tiện lắm, vừa có thiệp vừa có phong bì màu trắng. Mẹ chỉ cần bỏ tiền vào thiệp ghi chúc mừng cô này, cô kia rồi bỏ vào balo của con. Nếu ngại đưa cho cô trước lớp thì chỉ cần vào lớp gặp cô chúc mừng rồi nhắn cô là mẹ gửi quà tặng cô trong balo của con lát tiện cô lấy nhé”. Khi được hỏi như vậy có cảm thấy quá xuề xòa và hình thức không thì chị Trang tặc lưỡi: “Không biết ở trường khác thế nào chứ trường con mình phụ huynh toàn rỉ tai nhau làm thế, các cô cũng biết cả rồi, mình lại đỡ phải nghĩ quà cáp”.

"Của cho không bằng cách cho", rất nhiều giáo viên chia sẻ, họ cảm thấy buồn vì món quà mình nhận được trong ngày 20.11 không thể hiện được sự tôn trọng của phụ huynh. Thầy cô cho rằng, nếu không thể tặng quà bằng tấm lòng chân thật thì xin cha mẹ đừng tặng quà.

Cô Nguyễn Thị T – giáo viên tiểu học tại TP.Hải Dương nhớ mãi về lần được một phụ huynh lớp 3 của con tặng quà. “Vì năm đó 20.11 trùng vào ngày nghỉ nên hôm 18 khi đi đón con, mình vừa tan lớp vào phòng hội đồng thì chị phụ huynh đó tìm đến. Không đợi gọi cô giáo ra ngoài, phụ huynh đó xông vào, đến chỗ mình ngồi dúi vào tay bông hoa và chiếc phong bì. Trong khi đó, phòng hội đồng còn rất nhiều cô giáo khác ngồi xung quanh, cô hiệu trưởng cũng ngồi đó nhưng không được một lời chúc. Mình từ nói rõ với phụ huynh là cảm ơn và chỉ xin phép được nhận bông hoa còn trả lại chiếc phong bì nhưng chị ấy đôi co mãi, nói rất to lý do và chạy theo đút chiếc phong bì vào cặp mình. Ngượng chín mặt, mình phải mời chị ra ngoài để nói chuyện và trả lại phong bì” – cô T kể.

Sợ nhận quà của phụ huynh, cứ đến ngày 20.11, cô giáo Trần Thị H (Đông Anh - Hà Nội) phải tắt điện thoại, buổi tối cả nhà trốn lên nhà ngoại đến khuya mới về để tránh phụ huynh đến nhà tặng quà. Cô H kể: “Nhiều phụ huynh tặng quà, phong bì cho cô với tâm lý “hối lộ” ý rằng, cô nhận quà của tôi thì phải có trách nhiệm quan tâm đến con tôi, nâng đỡ cho nó nhiều hơn. Đến cuối năm học nếu con kết quả không tốt lại quay ra trách móc: “Tôi "đóng góp" đầy đủ tại sao con tôi vẫn học kém?” Chính vì vậy, tôi rất sợ những món quà tri ân kiểu đó của phụ huynh” – cô H tâm sự.

Lý do này cũng đã khiến nhiều giáo viên và các trường học, sở, phòng giáo dục phải đưa ra thông báo không nhận quà, hoa của phụ huynh, học sinh vào những ngày lễ, Tết, đặc biệt là ngày kỷ niệm 20.11.

Đăng tải trên Facebook cá nhân của mình, mới đây GS Phan Thanh Sơn Nam - ĐH Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh (người được công nhận giáo sư trẻ tuổi nhất nước vào năm 2014) cũng nhắn nhủ sinh viên vui lòng không mua hoa, tặng quà mình trong ngày 20.11. Thay vào đó, GS Nam cho rằng, nếu có lòng, sinh viên nên gửi số tiền dùng để mua quà cáp đó vào Quỹ học bổng cựu sinh viên khoa Hóa để cùng chung tay chung sức với mọi người giúp đỡ cho các em sinh viên nghèo.

Thầy Nam khẳng định, không phải thầy là một người thanh cao hay cố làm ra vẻ thanh cao nhưng những món quà, hoa thực sự không cần thiết. Chia sẻ trên báo chí, thầy Nam cho biết: “Thỉnh thoảng cũng có bạn tìm mọi cách để tặng quà, có bạn bị mình từ chối thẳng, có bạn mình phải nhận trong hoàn cảnh rất khó xử, rồi sau đó mình phải mất công đi tặng lại cho các sinh viên có nhu cầu".

Theo GS Nam, chỉ cần sinh viên của mình học tốt, ra trường có việc làm, tự lo được cho bản thân là thầy đã mừng lắm rồi, không cần phải lăn tăn gì cho ngày 20.11 nữa.

