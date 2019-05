13 thí sinh được sửa điểm thi THPT quốc gia chủ động thôi học

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 11/5, kết quả chấm thẩm định thi THPT quốc gia năm 2018 của thí sinh thuộc tỉnh Hà Giang có trước khi các sở GD-ĐT tiến hành xét tốt nghiệp và các trường xét tuyển. Địa phương này có 114 thí sinh có bài thi/môn thi sau khi chấm thẩm định bị hạ điểm, trong đó có 39 thí sinh đủ điểm đang học tại 23 trường.

Đối với hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La, kết quả rà soát cho thấy số thí sinh bị hạ điểm do chấm thẩm định của Hòa Bình là 64 thí sinh, của Sơn La là 44 thí sinh.

Sau khi có kết quả chấm thẩm định, Bộ GD-ĐT đã cung cấp thông tin của số thí sinh có điểm thẩm định đã nhập học tại 26 trường đại học cho Sở GD-ĐT Hòa Bình và Sơn La để khớp lại điểm. Điểm thẩm định và kết quả công nhận tốt nghiệp đã được gửi các cơ sở đào tạo đại học để rà soát kết quả tuyển sinh theo đề án của từng trường.

Trong tổng số 108 thí sinh của Hòa Bình và Sơn La có 1 trường hợp trượt tốt nghiệp.

Có 13 thí sinh không có thông tin nhập học đại học (không có tên trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT). Do vậy có thể xác định 13 thí sinh đã không nhập học tại các nhà trường trong hệ thống.

Có 94 thí sinh trúng tuyển vào 26 trường đại học đã được các trường nhập danh sách lên cổng thông tin tuyển sinh.

Trong số này có 82 thí sinh bị hủy kết quả trúng tuyển do không đủ điểm trúng tuyển hoặc đủ điểm nhưng vi phạm quy định về tuyển sinh của ngành công an; có 12 thí sinh sau khi bị hạ điểm vẫn đủ điểm trúng tuyển đang học tại 10 trường ĐH do đăng ký xét tuyển sinh bằng kết quả học tập lớp 12, môn hạ điểm không nằm trong tổ hợp xét tuyển hoặc thuộc tổ hợp xét tuyển nhưng vẫn đủ điểm trúng tuyển.

Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các trường căn cứ vào quy định của quy chế tuyển sinh, của đề án tuyển sinh đã công bố, các quy định riêng của từng trường và quy định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền để chủ động xử lý nghiêm, đúng pháp luật, đảm bảo có căn cứ và có trách nhiệm giải trình với xã hội.

Với các thí sinh diện này trúng tuyển bằng xét tuyển học bạ, bằng tổ hợp không liên quan hoặc có điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển thì trước mắt, trong quá trình đang điều tra, các trường tạm thời vẫn cho tiếp tục theo học. Khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, thí sinh nào có kết luận tham gia vào quá trình gian lận sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát, tham khảo ý kiến chuyên gia pháp luật đề hoàn thiện các quy chế, quy định của ngành để giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh, đặc biệt là quy định các chế tài đủ mạnh để răn đe, xử lý được ngay đối với các lại vi phạm trong gian lận thi cử.

