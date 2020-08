12 thí sinh ở Quảng Bình không thể dự thi THPT do phải cách ly COVID-19

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh Quảng Bình có 10734 thí sinh đăng ký dự thi với 9915 thí sinh đang học lớp 12, có 819 thí sinh tự do (trong đó 411 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp và 408 thí sinh tự do đã tốt nghiệp).

Có 100 thí sinh mang quốc tịch Lào tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Quảng Bình.





Toàn tỉnh có 4392 thí sinh thi để xét tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ và 5931 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp, 411 thí sinh thi chỉ để đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Đặc biệt, kỳ thi năm nay có 100 thí sinh mang quốc tịch Lào tham dự. Đây là những thí sinh học tại trường Trung cấp Luật (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) sau khi hoàn tất chương trình phổ thông đã được tham dự kỳ thi tốt nghiệp.

Tất cả thí sinh đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào thi.





Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tất cả thí sinh khi đến điểm thi đều đeo khẩu trang và đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Bên cạnh đó, khi vào phòng thi, các thí sinh đều được bố trí ngồi cách nhau 2m để đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Kết thúc môn thi đầu tiên là Ngữ văn, các sĩ tử tại Quảng Bình bước khỏi phòng thi với tâm thế thoải mái. Nhiều thí sinh nhận định đề thi Văn không khó, vừa sức và dễ lấy điểm.

"Đề thi văn năm nay em thấy khá vừa sức với mình. Tuy có lo lắng nhưng em đã cố bình tĩnh để hoàn thành tốt phần thi của mình. Em cũng tin tưởng mình sẽ có được số điểm trên mức trung bình", thí sinh Hồ Thị Hương tự tin cho biết.

Các sĩ tử bước khỏi phòng thi với tâm thế thoải mái, nhận định đề thi Văn không khó, vừa sức và dễ lấy điểm.





Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, trong buổi thi môn Văn sáng nay có gần 11 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 72 thí sinh vắng mặt, đây đều là nhưng thí sinh tự do. 4 thí sinh khác không thể dự thi do gặp tai nạn trước kỳ thi. Đặc biệt, có 12 thi sinh không thể dự thi do bị cách ly dịch COVID-19.

Đình Hùng