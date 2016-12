10 trường có học phí đắt nhất thế giới

Think Global, Mỹ, học phí: 78.600 USD/năm. Mặc dù có trụ sở tại New York, Mỹ, Think Global là trường di động toàn cầu đầu tiên trên thế giới. Học sinh sẽ được học tập ở 4 quốc gia khác nhau mỗi năm, cho phép trải nghiệm thực tế các môn học trong khu vực đó. Cứ mỗi giáo viên phụ trách 3 học sinh và có tỷ lệ đỗ 100% bằng tú tài quốc tế. Ngôi trường này mới hoạt động được 7 năm, hiện là lựa chọn hàng đầu để gửi gắm con cái của những ngôi sao nhạc rock.