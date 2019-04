10 mẹo đơn giản giúp trẻ vượt qua áp lực học hành

Đừng so sánh: “Con phải học giỏi như anh A”, “Bạn B được 10 điểm sao con chỉ được 8?”, “Bạn C đi học thêm rất nhiều”. Không ít phụ huynh vô tình tạo áp lực cho con khi liên tục đưa ra những so sánh con mình với người khác. Việc này không giúp trẻ chăm chỉ và học giỏi hơn. Ngược lại, nó khiến chúng thấy căng thẳng, thậm chí sinh ra đố kỵ, ghen ghét với những người được đem ra so sánh. Ảnh: AskOpinion.