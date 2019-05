Yêu cầu Cục Điện ảnh kiểm tra lại quy trình cấp phép phim 'Vợ ba'

Chiều 20/5, Bộ Văn hoá ra văn bản gửi Cục Điện ảnh đề nghị kiểm tra, báo cáo về bộ phim "Vợ ba" của đạo diễn Nguyễn Phương Anh mới ra rạp ngày 17/5. Liên quan đến việc "Vợ ba" gây dư luận trái chiều, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Điện ảnh kiểm tra lại quy trình cấp phép bộ phim này để tham mưu Bộ đưa ra phương án xử lý trước ngày 24/5.

Những ngày qua "Vợ ba" là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông, chủ yếu liên quan đến việc nữ chính khi đóng phim mới 13 tuổi nhưng đã phải thực hiện nhiều cảnh nhạy cảm.

Ê kíp làm phim, chủ yếu là đạo diễn và mẹ của diễn viên Trà My nhận chỉ trích nặng nề của dư luận vì đã để một cô bé con đóng một bộ phim 18+ với đầy đủ các cảnh làm tình, mang bầu, sinh con... khi tuổi còn quá nhỏ. Trong khi giá trị nghệ thuật của phim, hay dở ra sao thì hầu như ít được nhắc tới, chỉ còn lại các thông tin về "cảnh nóng" và "nữ diễn viên 13 tuổi".

Trà My và bạn diễn Lê Vũ Long trong một cảnh quay.

Trước đó VietNamNet đã liên hệ với đạo diễn Phương Anh và ông Vũ Xuân Hưng - chủ tịch hội đồng duyệt phim Quốc gia cũng như lãnh đạo Cục Điện ảnh nhưng không nhận được phản hồi.

Chính thức công chiếu từ ngày 17/5, dịp cuối tuần vừa qua " Vợ ba " lọt top 4 phim có doanh thu cao nhất phòng vé dù các suất chiếu không chiếu do thuộc dòng phim nghệ thuật kén khán giả. Có suất chiếu phóng viên ghi nhận khán giả đã ngồi đến hàng C chứng tỏ phim không hề ế khách. Tuy nhiên một số khán giả bỏ về giữa chừng mà không rõ lý do.

"Vợ ba" trước đó giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại LHP Toronto 2018 cộng với việc bộ phim gây chú ý trên truyền thông những ngày qua khiến nhiều khán giả tò mò đến rạp, điều hiếm thấy ở các bộ phim nghệ thuật nặng đô lấy bối cảnh từ thế kỷ 19.

Một phân đoạn giữa Xuân (Maya) và Mây (Trà My) đã bị cắt trước khi công chiếu.

Theo VietNamNet