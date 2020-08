Ya Suy, Hoài Lâm: Từ hào quang rời showbiz về quê nuôi gà, bán cà phê

Từ đối trọng Sơn Tùng M-TP đến "pháo hoa chóng tàn"

Hoài Lâm sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Tuấn Lộc từng được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi. Ttrong showbiz , Hoài Linh nhận con nuôi khá nhiều nhưng chỉ Hoài Lâm được anh đích thân đặt nghệ danh có chữ "Hoài" trong tên của mình, như ngầm định đây là đứa con kế nghiệp nghệ thuật của mình. Quả nhiên, Hoài Linh đã giúp đỡ Hoài Lâm từ năm 13 tuổi đến khi trưởng thành.

Lý do thật sự Hoài Linh chọn Hoài Lâm để chỉ bảo và hỗ trợ có lẽ chỉ Hoài Lâm là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng khán giả vẫn ngầm đoán có 3 lý do. Thứ nhất, Hoài Lâm từng rất kiên trì, tha thiết để xin Hoài Linh chỉ dạy. Thực tế, Hoài Lâm từ Vĩnh Long lên TP.HCM, thuê phòng trọ ở 3 tuần để chờ gặp Hoài Linh và may sao, nhờ danh ca Hương Lan gửi gắm, anh mới thuận lợi trở thành con nuôi Hoài Linh. Thứ hai, về tính cách, Hoài Lâm thiện lương, hiền lành biết trên dưới.

Hình ảnh Hoài Linh bên Hoài Lâm

Thứ ba, tài năng của Hoài Lâm là hiện hữu, rõ rệt. Giọng nam cao của Hoài Lâm không hiếm nhưng âm sắc rất đẹp, trữ tình. Song song, anh có nhạc cảm và tư duy thiên phú. Hoài Lâm từng hát rất tròn trịa cảm xúc các bài nhạc vàng xưa khi chưa tròn 18 tuổi. Anh hát được Bolero, tiền chiến, cải lương, xẩm đến nhạc trẻ.

Mang danh "con nuôi Hoài Linh", Hoài Lâm được quan tâm nhưng nếu thực sự không đủ tài năng để thi Gương mặt thân quen năm 2014, anh sẽ mãi mãi không được công nhận. Vượt nhiều áp lực, cả những ngờ vực "con hát bố chấm", Hoài Lâm chiến thắng chung cuộc vị trí quán quân, thuyết phục khán giả bằng tài năng của mình.

Danh vọng đến với Hoài Lâm từ tuổi 19, mở ra cho anh nhiều cơ hội. Anh sớm bước vào hàng sao trẻ với lượng fan đông đảo. Thời điểm đó, Sơn Tùng M-TP đang là ngôi sao trẻ được quan tâm nhất. Khán giả đồn đoán, chỉ Hoài Lâm mới đủ đủ sức đối trọng với ca sĩ đình đám với bản hit "Cơn mưa ngang qua" này.



Hoài Lâm yêu và cưới sớm khi sự nghiệp chớm nở.

Không lâu sau, những rạn nứt âm ỉ dần lộ rõ, khán giả nghi Hoài Lâm đã có bạn gái và trục trặc với bố nuôi Hoài Linh. Các nguồn tin cho biết, Hoài Linh không hài lòng việc Hoài Lâm mải yêu, ngừng hát nên từ mặt anh. Về đời tư, Hoài Lâm yêu hay cưới Bảo Ngọc đều âm thầm, khi cả hai quen nhau từ tận năm 2011.

Hoài Lâm có dấu hiệu xao lãng ca hát. Anh ít đi diễn, không ra sản phẩm mới, vài dự án như Thi hồi năm 2017 được quảng bá rồi đến nay vẫn không phát hành. Sau này, Hoài Lâm thừa nhận trên truyền hình rằng đã không vượt qua áp lực, chông chênh của ánh hào quang sớm. Một đêm thành sao, anh làm gì cũng không ưng ý, hài lòng, tự thấy không xứng đáng với vị trí của mình. Hoài Lâm cũng thấy nhịp sống của ngôi sao quá vội vã, thèm trở về cuộc sống bình yên như trước. Đó là căn nguyên khiến Hoài Lâm ứng xử lúng túng với Hoài Linh và cả chính mình.

Ngoại hình của Hoài Lâm thay đổi sau khi dừng hoạt động.

Như dự đoán tất yếu, Hoài Lâm dừng ca hát, chạy xe ôm ở TP.HCM một thời gian rồi về quê Vĩnh Long vì lý do sức khỏe. Ở quê, anh phụ bưng bê ở quán café của người thân. Tháng 6 vừa qua, Hoài Lâm và Bảo Ngọc công bố ly hôn.

Nhiều người yêu mến Hoài Lâm tỏ ra tiếc nuối khi sự nghiệp dang dở, hôn nhân sóng gió đến với nam ca sĩ thời gian qua. Tuy nhiên, với hai bản hit gần đây là Buồn làm chi em ơi, Hoa nở không màu với giọng hát cảm xúc lay động người nghe cho thấy Hoài Lâm hoàn toàn có thể trở lại âm nhạc, chỉ là chính anh thấy thời điểm nào là thích hợp và đủ sẵn sàng.

Ya Suy – sự sụp đổ của hình tượng hiền lành

Khác Hoài Lâm, việc Ya Suy vượt Hoàng Quyên và Bảo Trâm đăng quang Vietnam Idol mùa 2012 gây tranh cãi lớn. Ya Suy không đẹp trai, giọng hát không có gì nổi trội ngoài tính mộc mạc của người chưa qua đào tạo bài bản hay khía cạnh mơ hồ như "hát cảm xúc". Có bình luận rằng, chiến thắng của Ya Suy 8 năm do hình ảnh chàng trai dân tộc Chu Ru chất phác, thích đàn hát nghêu ngao không màng danh lợi của anh may mắn ở Vietnam Idol.

Hình ảnh của Ya Suy tại Vietnam Idol 2012.

Sau cuộc thi, Ya Suy mờ nhạt suốt 2 năm cho đến khi xảy ra scandal có con với fan nữ. Scandal suy cho cùng là chuyện đời tư hay "lỗi lầm tuổi trẻ" như lời Ya Suy nhưng quan trọng hơn, anh đã ứng xử chưa khôn ngoan. Sau này, Ya Suy có phân bua khán giả cũng không còn thiện cảm với anh như trước. Vì hình tượng chàng trai người dân tộc chất phác, hồn nhiên và không màng danh lợi của Ya Suy được dựng nên từ Vietnam Idol đã sụp đổ trong họ.

Những năm tiếp theo, Ya Suy không để lại dấu ấn nghệ thuật gì dù chuyện cũ đã lắng. Năm 2018, Ya Suy thông báo mất giọng và giã từ sân khấu.

Ya Suy hiện tại.

Mãi đến Tết 2020, thông qua Huy Khánh, khán giả biết thêm về cuộc sống hiện tại của Ya Suy ở xã Tà Hine, Đức Trọng, Lâm Đồng. Trong căn nhà rộng, Ya Suy sống bình yên, giản dị bên bố mẹ và em trai. Gia đình ca sĩ sống bằng trang trại nuôi gà và heo. Nhiều lần, Huy Khánh gọi mời show nhưng Ya Suy đều từ chối vì "sợ đến mức không dám nghe điện thoại". Khi được hỏi liệu có quay lại showbiz? Ya Suy cho hay "khó nói trước tương lai".

Câu chuyện của 2 quán quân không giống nhau nhưng tựu trung ở việc ứng xử với va vấp trong nghề và đánh mất hào quang sẵn có. Họ có tiếp tục theo đuổi nghề hát và lấy lại vị trí trong lòng khán giả trong tương lai? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ và dù thế nào, trường hợp của Ya Suy và Hoài Lâm ít nhiều đều để lại những tiếc nuối trong lòng khán giả.

Theo Cẩm Lan

Vietnamnet