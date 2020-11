Xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng bà xã Jang Dong Gun vẫn nhận “mưa lời khen” khi sở hữu điều này ở tuổi 48

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun đã chia sẻ khoảnh khắc chụp hình cùng cún cưng kèm dòng trạng thái: “Dalkong đến nhà tôi”.

Trong hình Go So Young mặc đồ đơn giản với áo phông quần dài thoải mái ngồi trên sàn nhà ôm cún cưng. Nhan sắc cùng ngoại hình tươi trẻ của bà xã Jang Dong Gun khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Dù có nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng làn da tươi trẻ của Go So Young vẫn được đánh giá cao.

Do chụp hình cận mặt nên dân tình vẫn dễ dàng nhận ra nếp nhăn nơi khóe mắt của Go So Young. Mặc dù vậy, bà xã Jang Dong Gun vẫn nhận “mưa lời khen” từ cộng đồng mạng nhờ việc sở hữu làn da căng mọng và trắng ngần ngay cả khi đã bước sang tuổi 48.



Trước đó, nhiều người thậm chí còn nhận xét rằng, dù hơn Kim Tae Hee và Son Ye Jin khoảng 10 tuổi nhưng nhan sắc của Go So Young được cho là trẻ trung hơn hẳn. Ngoại hình của bà xã Jang Dong Gun hầu như không thay đổi so với 10 năm trước.

