Xuân Lan lên án kịch liệt việc miệt thị cơ thể phụ nữ sau sinh

Phương Vy là được biết đến là quán quân Vietnam Idol mùa đầu. Năm đó, cô chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả bởi giọng hát ngọt ngào và phong độ ổn định qua các ca khúc Mặt trời dịu êm, Ngỡ đâu tình đã quên mình…

Năm 2015 nữ ca sĩ lên xe hoa cùng chồng ngoại quốc, gần như rút lui khỏi làng giải trí để sinh con, chăm lo gia đình. Tuy nhiên, theo quán quân Vietnam Idol 2012 đây chính là thời gian khủng hoảng vì cô bị chê bai về sắc vóc khi vừa sinh con gái đầu lòng.

Chia sẻ cùng Xuân Lan, Phương Vy cho biết cô bị stress vì tình trạng cơ thể tăng cân sau sinh. Thậm chí cô đã nhận không ít những bình luận ác ý trên cộng đồng mạng. Có lúc nữ ca sĩ không muốn tiếp xúc với các trang mạng xã hội vì sợ bị ảnh hưởng đến tinh thần. Khoảng thời gian đó, cô cho biết đã dùng cách ăn thật nhiều vừa để tăng sữa cho con vừa là cách để vượt qua giai đoạn căng thẳng.

Đồng cảm với Phương Vy, Xuân Lan chia sẻ về bản thân cũng từng trải qua giai đoạn như thế. Đó chính là lý do khiến một số mẹ bỉm sữa tăng cân rất nhanh dẫn đến tình trạng body shaming (miệt thị ngoại hình). Thậm chí, có người còn bị chính chồng mình mỉa mai: "thà ngủ với con heo còn hơn ngủ với cô". Trong một số trường hợp lại bị cư dân mạng ném đá, chê bai.

Về trường hợp của mình, Phương Vy cho rằng cô may mắn hơn một số chị em khác khi mình được ông xã dành nhiều sự động viên sau khi sinh. Nói một cách khác là đôi khi phải chịu đựng khi nữ ca sĩ khi bị stress sau sinh nên cô cảm thấy hạnh phúc vì có một người bạn đời tuyệt vời như thế.

Khi được Xuân Lan hỏi về việc những vấn đề quan hệ vợ chồng sau khi sinh có ảnh hưởng bởi vùng kín thay đổi hay không thì Phương Vy cho rằng điều đó không quá quan trọng nếu có một người đàn ông thực lòng yêu thương vợ. Với góc độ cá nhân, Quán quân Vietnam Idol 2012 cho biết cô may mắn khi được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sau khi sinh và áp dụng một số biện pháp tập luyện an toàn để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và vừa an toàn cho sức khỏe của mình.

Qua câu chuyện, Xuân Lan lên án những người miệt thị cơ thể phụ nữ sau sinh và đặc biệt là cư dân mạng ném đá vô lý đối với những ai đang dành hết sức lực, tình yêu cho đứa con của mình. Bởi đó là một điều tuyệt vời khi mình có được tình yêu lớn lao từ hạnh phúc gia đình đó là con cái, từ đó chăm sóc và ngắm nhìn con của mình lớn lên từng ngày.

Nữ siêu mẫu cũng nhắn nhủ với các ông bố trẻ là dù ai có ném đá, chê bai thì các anh cũng không được bỏ quên vợ sau khi làm một việc vô cùng quan trọng cho hạnh phúc gia đình là sinh con.

