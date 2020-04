Xót xa tài tử Mỹ cưa chân vì biến chứng Covid-19

Hôm 18/4, Nick Cordero trải qua ca phẫu thuật. Hôm sau, vợ anh là Amanda Kloots cho biết phẫu thuật đã thành công và nam diễn viên đang hồi phục tốt. "Tôi vừa nhận được thông tin từ bác sĩ. Anh ấy đã ổn các bạn ạ. Nick đã cố gắng hết sức có thể. Anh ấy đang hồi phục tốt sau khi phẫu thuật. Vết thương trông cũng ổn rồi. Anh ấy không mất nhiều máu, huyết áp và nhịp tim đều ổn định", Amanda kể.



Nam diễn viên Nick Cordero.

Ngôi sao Broadway Nick Cordero nhập viện ở Los Angeles từ đầu tháng 4 với những triệu chứng nặng của Covid-19. Nam diễn viên 42 tuổi bị suy hô hấp, phải can thiệp ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) và rối loạn đông máu. Các bác sĩ kê thuốc làm loãng máu cho Nick nhưng nó lại gây ra những vấn đề nghiêm trọng khác. Bởi vậy, Nick đã được phẫu thuật loại bỏ cục máu đông ở chân. Cuộc phẫu thuật thành công, tuy nhiên Nick vẫn không thể lưu thông máu ở chân, buộc các bác sĩ phải quyết định cắt bỏ chân phải của anh.

Vợ Nick Cordero cũng cho hay "tình trạng tinh thần là điều rất quan trọng, bởi vậy chúng tôi vẫn luôn ở bên trong khi chờ anh ấy tỉnh lại".

Trước đó, Amanda Kloots chia sẻ với các fan rằng Nick có thể sẽ không bao giờ đi lại được như trước và sau khi phẫu thuật, anh sẽ cần rất nhiều thời gian vật lý trị liệu. Amanda luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để động viên chồng trong giai đoạn khó khăn này và chăm con trai nhỏ 10 tháng tuổi. Cô và Nick vừa có con đầu lòng vào hè năm ngoái.

Vợ Nick đăng tải bức ảnh gia đình chụp cách đây một tháng khi nam diễn viên chưa nhiễm Covid-19.

Từ khi Nick Cordero bị hôn mê vì Covid-19, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời cầu nguyện và chia sẻ video hát ca khúc Live Your Life của Nick để ủng hộ tinh thần anh. Chương trình gây quỹ để giúp đỡ nam diễn viên cũng được ra đời. Đến ngày 19/4, các fan đã quyên góp được 280.000 USD để giúp vợ anh chi trả viện phí và tiếp tục điều trị cho Nick sau này.

Nick Cordero sinh năm 1978 tại Canada, là một ngôi sao sân khấu Broadway. Anh từng nhận đề cử giải Tony (được ví như Oscar của nhạc kịch) với vở kịch Bullets Over Broadway năm 2014. Nick cũng tham gia nhiều vở kịch nổi tiếng khác như Waitress, Rock of Ages... Ngoài ra, nam diễn viên góp mặt trong gần 10 bộ phim truyền hình Mỹ, trong đó có Blue Bloods, Your Six...

Theo Ngôi sao