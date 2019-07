Xót xa hình ảnh So Ji Sub ngồi giữa trời mưa lặng lẽ tới thăm mộ bạn thân Park Yong Ha sau 9 năm ngày mất

Hôm qua (30/6), một số fan hâm mộ của So Ji Sub đã chụp được hình ảnh nam diễn viên đến thăm mộ nam diễn viên "Bản tình ca mùa đông" Park Yong Ha vào đêm muộn.

Mặc dù trời lất phất mưa nhưng So Ji Sub vẫn một mình ngồi trước mộ Park Yong Ha, rót cho cậu bạn thân chén rượu như hai người bạn cũ gặp lại nhau, chưa hề có khoảng cách âm dương.

Ngày 30/6 là tròn 9 năm ngày mất của nam tài tử Park Yong Ha. Khoảng thời gian dài đến vậy nhưng những nỗi đau mà anh để lại cho gia đình, bạn bè, người hâm mộ vẫn chưa một ngày ngơi. Không chỉ vậy, nỗi mất mát mà Park Yong Ha để lại cho người bạn thân thiết So Ji Sub vẫn chưa lành. Năm nào cũng vậy, So Ji Sub dù bận rộn thế nào cũng tranh thủ ghé thăm mộ bạn thân.

Nhìn hình ảnh So Ji Sub ngồi trong cơn mưa, bóng lưng cô đơn bên mộ bạn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

So Ji Sub trong ngày mất của bạn thân.

Nguồn: IG

Theo Helino