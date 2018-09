Xôn xao tin đồn Angelina Jolie đã kết hôn và chuẩn bị làm đám cưới bí mật với tỷ phú

Theo tờ tạp chí New Idea của Úc, nữ diễn viên và người tình tỷ phú bí mật người Anh đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một đám cưới linh đình.

Trang New Idea hôm 18/9 đưa thông tin Angelina Jolie và bạn trai tỷ phú người Anh đang lên kế hoạch cho đám cưới.

Nguồn tin khẳng định hôn lễ bí mật sẽ được tổ chức vào cuối tuần, xuất phát từ mong muốn chứng minh tình yêu của vị tỷ phú dành cho Jolie.

Nguồn tin nói: "Jolie vốn rất kín tiếng, nhưng cô ấy cũng đã tiết lộ rằng đó là một ngày tuyệt đẹp. Đám cưới sẽ có tất cả các con của Jolie tham dự, dù có một chút không dễ dàng để chúng hiểu được mọi thứ, do vụ chia tay với bố Brad Pitt vẫn còn nhiều dư âm. Tuy nhiên, Maddox và Pax Thiên đều rất phấn khích muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc một lần nữa. Đám cưới sẽ được tổ chức tại biệt thự của vị tỷ phú Anh tại Los Angeles, trong khu vườn phủ đầy hoa hồng trắng - loài hoa Angelina Jolie yêu thích".

Hồi tháng trước, đã có thông tin cho biết Angelina Jolie rất nóng lòng được tự do khỏi cuộc hôn nhân với Brad. Nữ diễn viên còn yêu cầu tòa án cho cô được ly hôn trước khi giải quyết vấn đề phân chia quyền nuôi con. Một người bạn chia sẻ với tạp chí In Touch: "Một cuộc ly hôn nhanh sẽ giúp Angelina tự do cưới lần nữa".

Từ năm 2016 đến nay, Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn tranh chấp quyền nuôi con.

Hiện tại, cuộc chiến giành quyền nuôi con với Brad Pitt đã khiến Angelina tiêu tốn hàng triệu đô-la, thậm chí cô phải vay tiền Brad để mua một ngôi nhà mới. Do đó, nữ minh tinh nôn nóng làm đám cưới với vị tỷ phú để có sự bảo đảm về tài chính.

Ngoài ra, nguồn tin này còn nói, việc tìm một người cha mới cho các con Angelina sẽ giúp cô có lợi trong việc tranh quyền nuôi con, nên đám cưới với vị tỷ phú này sẽ có lợi đôi đường cho Angie.

Trước đây, Angelina đã trải qua 3 cuộc hôn nhân, và theo nguồn tin của New Idea: "Cô ấy nghĩ rằng đã tìm được người tuyệt vời ở lần thứ 4 này".

Theo New Idea, Angelina ấn tượng với lòng tốt, sự thẳng thắn của bạn trai tỷ phú. Hiện tại, cặp đôi đã bắt đầu lên kế hoạch làm đám cưới xa hoa. Trước loạt thông tin về chuyện tình cảm, vợ cũ của Brad Pitt vẫn chưa lên tiếng.

Lily (th)