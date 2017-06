Xem Youtube mới thấy Trang Trần xứng danh "thánh chửi" hơn cả Dương Minh Tuyền

Cựu người mẫu 8X Trang Trần hay còn gọi là Trang Khàn không chỉ được công chúng biết đến với vai trò người mẫu mà còn ở cả điện ảnh và kinh doanh. Tuy nhiên, công chúng dường như ít biết đến tài năng chuyên môn "mờ nhạt" của người mẫu, họ nhớ nhiều đến những tai tiếng qua hàng loạt phát ngôn thô thiển, chói tai của cô gái giọng khàn này.

Những ai hay theo dõi trang cá nhân của Trang Trần chắc cũng có không ít lần thất vọng với những lời “bỗ bã”, chua ngoa khi cô chỉ trích đồng nghiệp của mình. Trong status được cho là “chửi” Hà Anh, Trang Trần viết: “Có một con khùng trong tấm hình theo mọi người là bánh bèo nào?” hay “Cần phải mua cây cột cho ả đu và liếm...”

Hoặc khi Yanbi bị “ném đá” với những phát ngôn phân biệt giới tính, thì “chân dài” Trang Trần quay hẳn một clip để “chửi” giọng ca “Thu cuối”: “Chị vả cho cưng 1000 phát…”

Cho đến lúc này, Trang Trần tai tiếng về tài chửi của mình nhiều hơn nổi danh bằng các hoạt động nghề nghiệp. Hết mắng đồng nghiệp, Trang Trần lại lăng mạ công an.

Những tưởng Trang Trần sẽ hối lỗi và bớt mồm như những lời hứa hẹn, năn nỉ để thoát tội chống người thi hành công vụ. Nhưng sau đó là hàng loạt vụ chửi live trực tiếp cho thiên hạ xem với ngôn từ không thể vô văn hóa hơn. Khách hàng không thoát, bạn diễn không tha và mới đây nạn nhân tiếp tục là Xuân Hương.

Một số lần chửi bậy gây xôn xao của Trang Trần vẫn được chia sẻ tràn lan trên Youtube:

Văng tục trên sóng truyền hình

Trang Trần trong "Cuộc đua kì thú"

Vào khoảng tháng 7/2014, thời điểm Trang Trần cùng nam diễn viên của Thạch Sanh, Hiếu Nguyễn cùng tham gia show truyền hình thực tế Cuộc đua kỳ thú - Amazing race, cá tính mạnh mẽ, cách nói chuyện thẳng và nóng nảy đã làm khiến cho nhiều người "ngứa tai" khi theo dõi.

Ở mỗi chặng đua, trong các đoạn trò chuyện của Trang Trần luôn tuôn ra hàng loạt những câu chửi thề cửa miệng cáu bẳn với diễn viên Hiếu Nguyễn. Với cô người mẫu cá tính, BTC chương trình đã buộc lòng phải đắp tiếng "bíp" thay cho mỗi câu văng tục trên sóng truyền hình.

Những thí sinh của cuộc chơi và đặc biệt là người bạn đồng hành cùng cô là Hiếu Nguyễn, dù hiểu rõ tính cách cô ngay từ giai đoạn đầu của chặng đua, cũng không khỏi bàng hoàng khi bị cô mắng ngay trước ống kính.

Những câu nói lúc tức giận của cô như “Anh im mồm đi”, “Phát rồ”, “Chữ ngắn nông cạn thì đừng nói nhiều”… khiến nhiều khán giả giật mình.

Lăng mạ công an giao thông

Trang Trần tại trụ sở công an. Ảnh: An ninh thủ đô

Vụ việc người mẫu Trang Trần bị bắt vì lăng mạ cán bộ công an khi bênh vực taxi đi trong đường 1 chiều tại Hà Nội cùng với đoạn clip tối ngày 26/2/2015 gây nên nhiều phản ứng mạnh mẽ. Nhiều độc giả sau khi đọc và xem xong 2 đoạn clip chửi thề của Trang Trần đã lắc đầu ngán ngẩm.

Đêm 26/2, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị Công an phường Hàng Buồm dừng xe, kiểm tra giấy tờ.

Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng và xảy ra tranh cãi. Theo công an, cô tỏ thái độ bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, đạp cán bộ công an.

Khi về trụ sở Công an phường Hàng Buồm, người mẫu tiếp tục chửi cảnh sát bằng những lời tục tĩu. Hành vi này đã được ghi lại trong clip dài hơn một phút.

Tại trụ sở công an, Trang Trần đã viết bản kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ. Ngày 28/4, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên tòa trong một tiếng xét xử Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần) về hành vi chống người thi hành công vụ, tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Trang Trần chửi ca sĩ Yanbi, người mẫu Hà Anh

Hình ảnh được cắt từ clip "chửi đổng" Yanbi.

Việc “chửi đổng” đối với Trang Trần mà nói không phải là một việc quá lạ lẫm. Nhiều người cho rằng, có lẽ do tính cách của cô quá thẳng thắn, mạnh mẽ.

Trang Trần đã có lần dùng nhiều lời lẽ cạnh khóe, “chửi đổng” ám chỉ siêu mẫu Hà Anh trên trang cá nhân. Điều đáng nói là, những ngôn ngữ được dùng trong những “status chửi đổng” này rất đậm chất “đường chợ”.

Khoảng tháng 10/2014, Trang Trần cũng gây "tiếng vang" khi tự chửi nam ca sĩ Yanbi vì đụng chạm và chế nhạo "Thế giới thứ 3 đang hủy hoại Việt Nam".

Clip đả kích Yanbi và có đôi chỗ hơi tục nhưng Trang Trần lại nhận được sự ủng hộ của một bộ phận cư dân mạng: "Yanbi, tôi không biết là ai. Trai thì không đủ cứng, nghệ sĩ thì không đủ tài". Clip của Trang Khàn chỉ trong một thời gian ngắn đã nhận được 4000 lượt like và hơn 300 lượt chia sẻ.

Chửi nghệ sĩ Xuân Hương

Ảnh chụp màn hình livestream của Trang Trần, lời bình luận được cho là của nghệ sĩ Xuân Hương.

Mấy ngày gần đây, cựu người mẫu Trang Trần đang khiến dư luận bức xúc khi dùng những lời lẽ thô tục thóa mạ nghệ sĩ Xuân Hương.

Theo lý giải của Trang Trần, nguyên nhân cựu người mẫu chửi tục là do nghệ sĩ Xuân Hương đã bình luận trên trang cá nhân của nữ người mẫu, nói rằng cô “vô văn hóa”. Vì thế, ngày 27/5, Trang Trần livestream trên trang cá nhân và không tiếc lời thóa mạ đàn chị. Trang Trần thậm chí hăm dọa, nếu nghệ sĩ Xuân Hương "dám" phản ứng trên Facebook, cô sẵn sàng tới nhà "xé xác" đàn chị.

Có thể nói, bất kể ai cũng không muốn và không đủ kiên nhẫn để nghe hết những câu chửi thô tục của Trang Trần trong clip.

Nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ với một số trang báo, rằng chị không biết trang cá nhân của Trang Trần là gì và không rảnh để vào bình luận. Xuân Hương chia sẻ, xét về góc độ luật pháp thì Trang Trần đã phạm luật và chị nói sẽ nhờ pháp luật can thiệp vụ việc.

Lily (th)