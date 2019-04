Vượt qua vết thương lòng, Hồng Nhung cùng Hà Kiều Anh nghỉ lễ sang chảnh

Chọn một resort hạng sang tại Ninh Thuận là điểm đến trong kì nghỉ lễ này, Hồng Nhung đã đưa hai con cùng gia đình bạn thân - Hoa hậu Hà Kiều Anh - đi du lịch. Với khung cảnh biển trời thơ mộng, nữ ca sĩ cảm thấy dễ chịu hơn sau vết thương lòng của việc tan vỡ hôn nhân.

Hồng Nhung đưa con Tôm – Téo cùng con của Hà Kiều Anh đi nghỉ dưỡng.

Hồng Nhung cập nhật trạng thái bằng tiếng Anh: "When a vulnerable human being needs some healing, 5 elements of nature are there to nurture: Air, water, stone, green, sun. So we are at the right place. The family of Bong - Tôm - Tép and Ha Kieu Anh's!". (Tạm dịch: Khi một người bị tổn thương thì cần được chữa lành, có 5 yếu tố của thiên nhiên để nuôi dưỡng tâm hồn đó là: Không khí, nước, đá, màu xanh, mặt trời. Vì vậy, chúng tôi đang ở nơi đây. Gia đình Bống - Tôm - Tép và Hà Kiều Anh).

Hồng Nhung và Kiều Anh đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh.

Trong loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, Hồng Nhung cùng Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe vẻ trẻ trung, nữ tính khi diện những chiếc đầm hoa điệu đà. Cả hai cùng các con thoải mái tận hưởng những giây phút bình yên của chuyến nghỉ dưỡng trong dịp lễ này.

Nữ diva diện chiếc váy hoa trẻ trung, duyên dáng. Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng giúp cô cảm thấy dễ chịu.

Hà Kiều Anh cũng phô diễn vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ không kém.

Con cái của hai người đẹp tỏ ra thích thú khi được du lịch tại đây.

An An