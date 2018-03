Vừa đăng quang Hoa hậu, Hương Giang bất ngờ tiết lộ vừa trúng tiếng sét ái tình

Mới đây, trang cá nhân của Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 Nguyễn Hương Giang cập nhật một dòng trạng thái gây xôn xao. Theo đó, Hương Giang viết: "I thought I had met the love at first sight in the elevator" (Tạm dịch: Tôi nghĩ mình vừa trúng tiếng sét ái tình ở trong thang máy." Đi kèm với tiết lộ gây sốc này là loạt hình chân dung đẹp không tì vết của Tân Hoa hậu.

Loạt hình mới nhất của Hương Giang.

Hàng trăm fan hâm mộ đã tò mò hỏi dồn: "Là ai?","Anh chàng may mắn nào thế?". Tuy nhiên, Hương Giang vẫn chưa có hồi đáp.

Hiện người đẹp kiêm ca sĩ nổi tiếng đang có lịch trình hoạt động dày đặc tại Thái Lan với cương vị Tân Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018.

Trước đó, Hương Giang Idol từng yêu Criss Lai khi tham gia Cuộc đua kì thú năm 2014. Tuy nhiên, tình yêu đẹp của họ chỉ kéo dài 2 năm. Cho đến giờ, Hương Giang vẫn một mình, lý do không phải cô không quên được tình cũ mà hiện tại, người đẹp chưa thấy ai phù hợp.

Theo Helino

