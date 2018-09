Vụ đầu bếp ăn bún chả cùng Obama tự tử: Bạn gái lần đầu lên tiếng

Asia Argento vừa lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi bạn trai của cô, nam đầu bếp Anthony Bourdain, tự sát. Trò chuyện độc quyền với Daily Mail TV, Argento mô tả nỗi đau của mình, thừa nhận cả hai người đều đã ngoại tình.

Đã ba tháng kể từ khi Bourdain treo cổ trong phòng khách sạn ở Kayserberg, Pháp, nơi ông đang quay một tập của chương trình Parts Unknown cho đài CNN.

Bourdain là đầu bếp nổi tiếng từng ăn bún chả cùng Tổng Thống Mỹ Barack Obama năm 2016 ở Hà Nội.

Tổng Thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả cùng đầu bếp Anthony Bourdain năm 2016 ở Hà Nội

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, bạn gái của Bourdain - nữ diễn viên, đạo diễn người Ý Asia Argento - hồi tưởng lại khoảnh khắc cô nghe tin người yêu tự sát.

Asia Argento và bạn trai Anthony Bourdain

Chỉ 3 ngày trước khi Bourdain tự tử, Argento bị chụp ảnh ôm và nắm tay đi dạo cùng một người bạn trai, nhà báo Hugo Clement, ở Rome.

Rất nhanh chóng, cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ Bourdain, gọi Argento là “kẻ giết người”.

Nữ diễn viên nói trong run rẩy: “Mọi người nói tôi đã giết anh ấy. Họ nói tôi giết anh ấy”.

“Nhưng tôi hiểu rằng thế giới cần một lý do. Tôi cũng muốn tìm lý do. Nhưng tôi không tìm thấy lý do nào”.

Argento tiếp tục bị chỉ trích vì ngay lập tức làm giám khảo cho chương trình Nhân tố bí ẩn ở Ý sau cái chết của Bourdain.

Argento nói rằng lúc đó cô chỉ có một sự lựa chọn: “Đi làm hoặc không bao giờ tỉnh dậy nữa”.

Cho đến nay, Argento nói rằng vai trò trong Nhân tố bí ẩn đã cứu mạng mình.

Argento khóc khi nói về cái chết của Bourdain

Cô nói: “Khi tôi ở trên sân khấu, tôi sẽ chỉ nghe nhạc… tập trung vào các nghệ sĩ chứ không phải trái tim tan vỡ của tôi. Và điều đó có ích. Nó cứu tôi và tôi sẽ luôn biết ơn vai trò đó”.

Argento, 43 tuổi, nói tiếp: “Tôi hiểu mọi người muốn đổ lỗi cho tôi. Theo một cách nào đó, tôi hiểu rằng họ muốn coi tôi là người tiêu cực, là kẻ hủy diệt”.

Tuy nhiên, theo Argento, người hâm mộ đã hiểu lầm mối quan hệ hai năm của họ.

Cô giải thích: “Anthony là một người rất thông minh, một trong những người thông minh nhất tôi từng biết - khôn ngoan, sâu sắc. Mọi người nghĩ rằng anh ấy tự sát chỉ vì bức ảnh đó thôi ư? Anh ấy cũng từng ngoại tình. Đó không phải là vấn đề với chúng tôi”.

"Chúng tôi không phải trẻ con. Chúng tôi là người trưởng thành”, nữ diễn viên nói. “Chúng tôi có cuộc sống, chúng tôi từng có vợ và chồng, có con. Tôi không nghĩ Anthony là người có hành vi tiêu cực đến vậy chỉ vì bức ảnh đó”.

Argento không tin rằng cái chết của Bourdain là lỗi của mình. Tuy nhiên, cô thừa nhận mình cảm thấy một chút tội lỗi.

“Điều tôi cảm thấy kinh khủng là anh ấy có rất nhiều nỗi đau bên trong và anh ấy không chia sẻ chúng. Tôi đã không nhìn thấy những cảm xúc đó. Và vì điều đó, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi suốt đời”.

Theo Dân Việt