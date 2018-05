Vũ công Phạm Lịch: "Vợ Anh Khoa đã xin lỗi tôi"

Những ngày qua, giới showbiz được phen "dậy sóng" khi Phạm Lịch, biên đạo múa kết hợp cùng nam ca sĩ Phạm Anh Khoa trong chương trình “Trời sinh một cặp” bất ngờ tố nam ca sĩ đã có những hành động gạ tình cô khi làm việc chung.

Phạm Anh Khoa là nam ca sĩ rocker nổi tiếng tại Việt Nam, thế nhưng cái tên Phạm Lịch lại khiến không ít người thắc mắc, cô gái này là ai, tại sao có thể mạnh dạn lên tiếng một sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của một nam ca sĩ tên tuổi.

Phạm Lịch sinh năm 1990, quê gốc tại Thái Bình. Sau một biến cố, gia đình cô chuyển vào Nam sinh sống. 17 tuổi, Phạm Lịch bắt đầu tìm việc để tự kiếm sống và giúp gia đình.

Từ nhỏ gia đình Phạm Lịch khá khó khăn, cô không có điều kiện học hành đầy đủ như các bạn đồng trang lứa. Về sau, mẹ Phạm Lịch vào Đồng Nai mưu sinh rồi đón Phạm Lịch từ Thái Bình vào Đồng Nai để cả nhà được ở cùng nhau. Bố cô ở quê bị bệnh qua đời cũng là một cú sốc đối với Phạm Lịch.

Khi vào Đồng Nai cùng mẹ, Phạm Lịch xin làm công nhân vệ sinh, sắp trứng gà ở một trang trại. Nhưng chỉ được một thời gian, Phạm Lịch đã nghỉ việc để tìm đường đi học, kiếm công việc ổn định, có tương lai hơn.

Phạm Lịch từng trải qua nhiều công việc khác nhau để mưu sinh tại Sài Gòn, như phục vụ quán ăn, bán quần áo, tiếp thị rượu, làm lễ tân ở quán bar...

Vốn có năng khiếu nhảy múa, Phạm Lịch xin vào vũ đoàn MTE rồi tham gia chương trình truyền hình Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance 2015. Khép lại cuộc thi, cô đã giành giải Á quân, đồng thời nhận được sự chú ý lớn vì những bài thi có độ khó và sáng tạo cao cùng hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Lịch kết hợp với khá nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong các chương trình có vũ đạo

Phạm Lịch từng chia sẻ, So you think you can dance là bước ngoặc thay đổi cuộc đời cô. Từ một cô gái nghèo, công ăn việc làm không ổn định, nhưng sau đó đã được bước lên sân khấu lớn, cùng làm việc với những nghệ sĩ nổi tiếng nhất làng giải trí. Nhờ ngôi vị Á quân cuộc thi nhảy, Phạm Lịch có nhiều cơ hội với nghề hơn.

Sau thành tích Á quân tại cuộc thi So you think you can dance, Phạm Lịch còn tham gia nhiều cuộc thi khác và đều có thứ hạng cao, như: Quán quân chương trình Thử thách người nổi tiếng 2016, Quán quân chương trình Hoán đổi 2016, cùng Ngọc Sơn lên ngôi Quán quân ở chương trình Bước nhảy ngàn cân 2015.

Phạm Lịch đăng quang Quán quân chương trình Thử thách người nổi tiếng 2016

Năm 2017, Phạm Lịch đã là biên đạo chính góp mặt trong đội hình của nữ ca sĩ Hương Giang Idol tại The Remix. Sau đó, cô dàn dựng tiết mục múa cho Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế vào đầu năm 2018 góp phần đưa Hương Giang trở thành Hoa hậu của cuộc thi.

Phạm Lịch góp phần vào những thành công của Hoa hậu Người chuyển giới Quốc tế Hương Giang

Phạm Lịch có vẻ ngoài gợi cảm, cá tính. Cô thường xuyên xuất hiện với những trang phục khoe đường cong nóng bỏng.

Phạm Lịch chia sẻ rằng gợi cảm, khỏe khoắn là phong cách mà cô đang theo đuổi. Dẫu vậy, Phạm Lịch cũng bộc bạch cô biết điểm dừng để sự gợi cảm không trở thành phản cảm và lố bịch. Khi tham gia cuộc thi "Trời sinh một cặp" Phạm Lịch vào đội của HLV Phạm Anh Khoa. Sau khi kết thúc ghi hình tại cuộc thi này, Phạm Lịch bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân 2 lần để tố cáo huấn luyện viên Phạm Anh Khoa.

PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện cùng biên đạo múa Phạm Lịch sau khi cô lên tiếng tố Phạm Anh Khoa gây chấn động nhưng cho đến hiện tại nam ca sĩ vẫn im lặng. Trước đó, khi được liên hệ phía Phạm Anh Khoa cho biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp để lên tiếng.

Biên đạo múa Phạm Lịch

Sẵn sàng gặp Phạm Anh Khoa ở tòa án

Những ngày qua, sau khi chị lên tiếng tố thì phía ca sĩ Phạm Anh Khoa có phản hồi như thế nào?

Hiện tại, đến giờ phút này phía anh Khoa không có phản hồi gì cả, cũng không chủ động gọi điện để nói chuyện với tôi.

Vậy chị sẽ chờ đợi đến khi phía Phạm Anh Khoa trả lời?

Có thể bên phía của anh Khoa sẽ im lặng và để cho mọi chuyện trôi đi. Nhưng tôi lại cho rằng im lặng ở thời điểm này không phải là sự khinh bỉ mà đó là một sự thừa nhận. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ phải lên tiếng, thứ mà tôi chờ đợi đó là việc anh lên tiếng như thế nào.

Sau khi lên tiếng thì câu chuyện này lập tức trở thành scandal ảnh hưởng nhiều tới danh dự của chị và anh Phạm Anh Khoa, điều ấy chị có nghĩ tới không? Và chị có lo lắng bên ấy sẽ kiện ngược lại không?

Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này và tôi tin chắc rằng với một người tính cách như anh Khoa sẽ không bao giờ chịu nhận ra sai lầm của mình.

Tôi cũng đã nghĩ tới trường hợp rằng anh Khoa sẽ nói ngược lại là trong thời gian ấy tôi có tình ý với anh như thế này, như thế kia.

Tôi cũng đã tính tới trường hợp sẽ bị kiện bởi vì đây là một vấn đề liên quan tới uy tín và danh dự của một người. Nhưng tôi sẵn sàng nói chuyện, đối chất với anh Khoa khi ở tòa bởi tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh những gì mà anh Phạm Anh Khoa đã làm với tôi.

Chị có đầy đủ bằng chứng để chứng minh nhưng tại sao chị vẫn chưa công bố để thông tin của mình đáng tin cậy hơn?

Đúng là như vậy, tôi có đầy đủ bằng chứng nhưng hiện tại tôi chưa thể công khai ra được bởi vì tôi đang chờ đợi sự phản ứng ở phía anh Phạm Anh Khoa.

Tôi cho rằng, bằng chứng cũng chỉ để chứng minh những gì tôi nói là đúng nhưng quan trọng nhất vẫn là động thái của anh Khoa như thế nào, liệu anh có nhận thức được hành động của mình là sai hay không. Tôi cũng là người biết điểm dừng, tôi không vin vào chuyện này để trở nên nổi tiếng mà tôi muốn vấn đề này được mọi người quan tâm.

Điều tôi thắc mắc là ngay lúc này đây, liệu anh có biết rằng anh ấy sai hay vẫn cho rằng mình làm như vậy là đúng và cố tình để giấu nhẹm chuyện này đi. Một mình tôi không thể làm được chuyện này nên tôi muốn nhờ dư luận lên án.

Chị có thể chia sẻ thêm về những hành động của Phạm Anh Khoa đối với mình khiến chị bức xúc không?

Trong quá trình tập luyện dường như anh Khoa thường cố tình làm những hành động vô tình đụng chạm tới tôi khiến tôi có cảm giác không tốt. Là một vũ công, tôi cũng đã từng nhảy cặp với rất nhiều nghệ sĩ nam nhưng không phải vì thế mà tôi “dễ dãi” và tất cả đều xuất phát điểm trên công việc nên hành động của mọi người đều rất bình thường, không hề có những đụng chạm quá đáng đến nỗi tôi phải lên tiếng nhắc nhở như thế này.

Khi tập ở nhà anh Khoa yêu cầu tôi ôm, nắm tay, nhìn vào mắt nhau để có cảm xúc chân thật nhất hay bất thình lình xoa nắn lưng tôi cùng những lời lẽ khiêu khích. Nhưng tôi đều từ chối với những yêu cầu này của anh.

Rồi đến lúc chạy thử trên sân khấu thì cách hành xử của anh Khoa hoàn toàn thay đổi. Anh Khoa không còn kiểu “nhiệt tình” quá mức như khi ở phòng tập mà chỉ lang thang ở sân khấu, ngay cả những bạn dancer nhảy cùng hỗ trợ cũng thắc mắc cách làm việc của anh Khoa.

Nhưng chị có nói rõ chuyện mình bị Phạm Anh Khoa gạ tình với vợ của anh ấy không?

Tôi đã chia sẻ ngay với vợ của anh Khoa, sau khi nói chuyện ấy ra tôi sẽ nghĩ rằng chuyện này chắc không tiếp diễn nữa, nhưng không, vẫn tiếp tục, anh ấy vẫn đưa ra những lời lẽ khiêu khích.

Lúc nói ra thì phản ứng của vợ Phạm Anh Khoa như thế nào?

Chị ấy đã nói một lời xin lỗi với tôi nhưng tôi đã trả lời thẳng thắn với chị ấy rằng "Người sai ở đây là anh Khoa chứ không phải là chị, nên lời xin lỗi này nên phải là anh ấy nói. Chị không cần phải xin lỗi em đâu". Ngay giây phút này, tôi vẫn luôn tôn trọng chị ấy bởi tôi thấy rằng chị ấy rất hiểu chuyện.

Để chia sẻ câu chuyện này không phải là một vấn đề dễ dàng bởi có nhiều hệ lụy phía sau, điểm mấu chốt để chị quyết định lên tiếng là gì?

Tôi muốn cho mọi người nhận thức được sự thật về con người của anh ấy bởi những hậu quả mà chuyện đó đem lại rất kinh khủng. Riêng đối với tôi chỉ là vấn đề tâm lý nhưng không biết được những người khác trong tương lai sẽ ra làm sao, bởi lúc mới giao tiếp anh Khoa nói chuyện rất ngọt ngào và nhẹ nhàng dễ làm cho đối phương sao nhãng rồi sà vào lòng anh. Nhưng nếu như chuyện vỡ lở ra chắc chắn người thứ ba sẽ mãi luôn là người sai. Điều thứ hai đó là tính cách, cách cư xử của anh Khoa sau khi không đạt được mục đích rất tệ bạc.

Không ít người vẫn hoài nghi lý do khiến chị lên tiếng?

Có thể nhiều người cho rằng tôi trả lời phỏng vấn như thế này để gây chú ý, nhưng tất cả những lùm xùm này đều do chính tôi chia sẻ nên buộc tôi phải có những lời giải thích rõ ràng về những gì mà tôi đã viết trên trang cá nhân.

Tôi không phải là ca sĩ hay diễn viên, tôi không cho ra sản phẩm âm nhạc, phim ảnh nào để PR cả.

Tôi cũng không phải là một người vô danh tìm kiếm scandal để được nổi tiếng. Tôi đã có những thành công nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi và chắc chắn cũng không phải để gây sự chú ý mà tăng cát-xê biên đạo vì công việc của tôi là “lấy nhiều làm nhiều” không bao giờ có chuyện hét giá cát-xê cả. Giá cao sẽ không ai làm việc với bạn trong ngành này tuy rằng đây là một công việc quan trọng nhưng nó không tới mức khiến người khác trả một số tiền lớn để thuê.

Chị đang cần một lời xin lỗi từ phía Phạm Anh Khoa hay điều gì khác?

Tôi xin khẳng định lại là tôi không cần lời xin lỗi từ phía anh Phạm Anh Khoa nữa bởi đã quá nhiều lần tôi chủ động nói chuyện với anh ấy và gặng hỏi lý do vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Lúc đó anh đã trả lời rằng “Tôi không cần phải giải thích với cô, sống mà cứ tỏ ra ngay thẳng như cô thì về làm văn phòng hay công việc khác đi, chứ tôi thấy cô không phù hợp với cuộc sống này đâu”.

Tôi nghĩ người cần anh Khoa lên tiếng xin lỗi là những khán giả đã tin tưởng vào anh ấy, ủng hộ anh ấy nhưng rồi anh ấy lại cư xử trong nghề rất tệ như thế.

Được biết sau khi công bố câu chuyện này trên Facebook thì chị nhận khá nhiều lời đe dọa, không biết những lời đe dọa này xuất phát từ đâu?

Tôi có kiểm tra những tin nhắn gửi cho mình đều xuất phát từ những Facebook ảo, sau khi nhắn tin cho tôi xong thì những Facebook đó đã khóa lại và tôi cũng nhận khá nhiều cuộc gọi từ số lạ. Nhưng tôi không bắt máy bởi vì tôi biết rằng trong giai đoạn này nội dung của những cuộc gọi đến chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp.

Nếu như bây giờ phía Phạm Anh Khoa liên hệ lại thì chị có ngồi lại nói chuyện không?

Tôi mong rằng sẽ có một buổi nói chuyện công khai giữa tôi và anh Khoa cùng ban tổ chức chương trình cũng như các anh chị nhà báo. Bởi vì trước khi vấn đề này xảy ra, anh Khoa muốn nói chuyện riêng, nhưng chỉ muốn nói chuyện có hai người và tôi đã không đồng ý.

Trong câu chuyện này tôi muốn có vợ anh ở đó, có cả mọi người chứ nếu như tôi nhận lời gặp gỡ riêng với anh bỗng dưng một ngày nào đó có một tấm hình tôi giống như đi hẹn hò với anh riêng thì tôi biết làm thế nào.

Nhưng anh Khoa không đồng ý với việc nói chuyện có mặt của mọi người, anh ấy tỏ ra rất bức xúc và buông những lời nói thô tục. Đổ thừa cho tôi là một người không chuyên nghiệp làm nghệ thuật mà không biết hóa thân vào nhân vật rồi xảy ra chuyện lại đổ thừa cho anh.

Tôi có nói lại với anh rằng tôi không thích đổi chác trong công việc, còn anh sống theo cách phương Tây thoải mái, nghĩ thoáng nhưng nó không phù hợp với tôi thì anh ấy liền quát "Mày không phải dạy tao" và thêm một câu chửi tục tôi không tiện nói ra.

Theo Dân Trí