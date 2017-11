Vợ Tú Dưa: 'Chị Thúy Hiền là cái bóng khá lớn trong cuộc đời anh Tú'

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol năm 2010, Lam Trang được đánh giá là ca sĩ trẻ triển vọng. Lúc sự nghiệp đang độ thăng hoa, cô bất ngờ kết hôn cùng nhạc sĩ Tú Dưa (tên thật Anh Tú - cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu) và sinh bé Su, con trai đầu lòng. 4 năm sau khi tạm dừng sự nghiệp, Lam Trang tăng cân nhiều, ngại xuất hiện tại các sân khấu lớn. Cô an phận với "nghề mới": làm vợ, làm mẹ kế và làm mẹ... nhưng vẫn khắc khoải mong chờ ngày trở lại.

Với Lam Trang, cuộc sống của vợ chồng cô chưa bao giờ dư dả, nhưng hạnh phúc thì tràn đầy.

"Kết hôn với người đàn ông có quá khứ phức tạp tất nhiên không dễ dàng. Nhưng tôi có tình yêu, mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Chúng tôi nhìn vào hạnh phúc hiện tại để bỏ qua những thứ chưa hoàn hảo. 10 năm nữa thì chưa biết, nhưng hiện tại tôi thực sự viên mãn", Lam Trang nói.

Vợ chồng ca sĩ Lam Trang hạnh phúc bên cậu con trai ba tuổi.

'Khi chọn anh Tú, tôi chẳng nghĩ gì'

- Từng nỗ lực khẳng định bản thân nhưng khi sự nghiệp đang lên, chị lại quyết định kết hôn và sinh con. Tại sao vậy?

- Tôi và anh Tú quen nhau 5 năm rồi mới cưới. Khi đó tôi cũng lớn tuổi rồi (27 tuổi).

Có con là điều chúng tôi đều mong mỏi. Trước đó, tôi và anh Tú cũng giao hẹn, đến năm 29-30 tuổi, dù sự nghiệp có thành công hay không, vẫn lui về làm hậu phương. Thật may sau khi tôi nghỉ sinh, công việc của ông xã rất thuận lợi nên tôi cũng yên tâm.

Tôi thiệt thòi vì khi yêu nhau, anh Tú chưa đi sâu vào công việc sáng tác. Lúc đó dù muốn giúp tôi nhiều hơn nhưng anh không thể, vì chẳng có kinh nghiệm. Năm tôi thi Vietnam Idol, tôi có nói với anh Tú về mong muốn ra mắt một sản phẩm đánh dấu tên tuổi. Thời điểm đó giá bài hát chỉ khoảng 10 triệu đồng, nhưng chúng tôi cũng không có tiền mua. 4h sáng hôm đó, anh Tú nhắn cho tôi rằng anh không ngủ được và mới viết xong một bài hát, ngày mai sẽ tới đàn cho tôi nghe.

Về với anh là ca khúc đầu tay của anh Tú, cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của tôi. Sau đó, tôi có ra thêm bài Nỗi nhớ vẹn nguyên của Khắc Việt. Khi bắt đầu treo tên trên băng rôn quảng cáo để nhận show đi hát thì tôi có em bé. Và mọi chuyện về sau như bạn biết rồi đó!

- Có vẻ lúc yêu Lam Trang, Tú Dưa chẳng mấy khá giả. Lại thêm chuyện quá khứ phức tạp, lý do gì khiến chị quyết định gắn bó với người đàn ông này?

- Trước khi quen ông xã, có nhiều người đàn ông hoàn cảnh dễ dàng và kinh tế tốt hơn anh ấy theo đuổi tôi. Nhưng ở họ, tôi không thấy được sự ấm áp, chân thành như lúc gần bên anh Tú. Khi ấy, tôi cũng kiếm được tiền, nên chẳng mảy may suy nghĩ chuyện giàu nghèo.

Một phần do tôi thương anh ấy. Có ai muốn đổ vỡ đến mấy lần trong cuộc đời? Biết được những điều anh ấy đã trải qua, tôi thương nhiều hơn trách. Anh Tú không giấu tôi chuyện gì trong quá khứ, chẳng ai hỏi, cứ "tồng tộc" khai hết. Quá khứ của anh ấy thì "hào hùng" lắm. Nếu bận tâm thì có mà buồn cả đời.

Tôi từng nói với chồng: "Khi em đến với anh, cả nghìn lời đồn quanh tai em, nhưng chưa bao giờ em sống với lời đồn". Có thể trước đó anh ấy chưa đối xử tốt với những người cũ, nhưng bây giờ đã trưởng thành hơn, biết trân trọng người phụ nữ của mình hơn. Sống với nhau gần 10 năm, tôi thấy anh Tú cũng dễ thương đấy chứ, đâu có tệ như người ta nói.

Chúng tôi hợp nhau lắm, hợp từ cách ăn ở, suy nghĩ, sở thích. Hễ tôi đề xuất điều gì là anh ấy hưởng ứng, chỉ đôi lúc ông xã "đồng bóng" thì cãi nhau tùm lum thôi (cười lớn).

Bố mẹ tôi nói nếu đến với nhau thì hãy hết lòng mà yêu thương nhau, đừng nghĩ về quá khứ quá nhiều.

Lam Trang và nhạc sĩ Tú Dưa khi mới yêu nhau.

- Chị nói rằng rất đam mê ca hát, vậy tại sao sau khi sinh, chị không trở lại với âm nhạc?

- Tôi đã buồn tới mức ngồi khóc một mình khi nhìn những người bạn cùng lứa ngày một nổi tiếng. Tôi thèm đi hát kinh khủng. Lúc mang bầu, tôi tăng 28 kg. Khi chuẩn bị lên bàn đẻ, tôi nặng 75 kg. Hơn một năm sau đó, dù dùng đủ mọi cách ép cân, tôi vẫn béo nứt. Mở tủ lôi ra những bộ đồ đi diễn ngày trước, tôi mếu máo, khóc không thành tiếng.

Một thời gian dài tôi như bị tự kỷ: thấy mình già, béo, xấu xí. Anh Tú chẳng bao giờ chê vợ nhưng vẫn động viên tôi giảm cân để lấy lại sự tự tin. Tôi tự tay chăm con, không có người giúp việc nên quay cuồng trong bỉm sữa, buông xuôi bản thân lúc nào không hay.

Từng bị ám ảnh bởi những cảm xúc cũ của chồng

- Điều gì khiến Lam Trang buồn nhất khi cưới một người đàn ông từng trải qua nhiều mối tình?

- Lúc đầu, tôi hay bị so sánh với những người vợ trước của anh Tú và cảm thấy không vui. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Gia đình chồng là những người hiểu rõ nhất sự hy sinh của tôi dành cho anh Tú. Tôi đến với chồng lúc anh đã trải qua hai đời vợ và ba đứa con riêng. Lúc anh khó khăn nhất, tôi cũng lao xuống vực thẳm cùng chồng để dắt tay nhau đi lên. Nếu mang ra so sánh thì thật vô vàn, khó có thể so sánh được.

Chị Thúy Hiền (VĐV wushu, vợ đầu của Anh Tú - PV) là cái bóng khá lớn trong cuộc đời anh Tú và cả gia đình anh ấy. Chị ấy có sự nghiệp vang dội, lại là người vợ đầu tiên, nên so sánh là điều không tránh khỏi. Nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là áp lực. Tôi nghĩ mỗi người đều có ưu điểm riêng. Tôi không quá tự tin về bản thân nhưng tôi tự tin với những điều đã làm được cho người đàn ông mình yêu.

- Nếu Thúy Hiền là 'cái bóng' khá lớn, chị có ám ảnh bởi 'cái bóng' đó?

- Lúc đã chung sống với tôi, anh Tú vẫn viết hai bài hát Hối hận trong anh và Anh nhớ em. Có giai đoạn tôi không dám nghe vì bị ám ảnh bởi những ca từ day dứt trong hai bài hát đó. Tôi không bị ám ảnh bởi chị Hiền, mà bị ám ảnh bởi cảm xúc của chồng tôi.

Tôi hoang mang với tình cảm của anh Tú, miên man trong suy nghĩ: Mình đã từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi tình yêu, vậy bây giờ, tình yêu của mình đang làm sao thế này?

Anh Tú giải thích với tôi rằng đó chính là cảm xúc, những điều anh đã trải qua, từng bị tổn thương trong quá khứ. Chúng chỉ là kỷ niệm, và người làm nghệ thuật nếu không có cảm xúc sẽ chẳng thể viết ra những ca khúc hay. Sau đó, anh Tú viết thêm bài Nắm lấy tay anh trong dịp đám cưới ca sĩ Tuấn Hưng. Anh ấy nói đó chính là câu trả lời.

Bài hát Nắm lấy tay anh

'Khi anh Tú viết bài hát Nắm lấy tay anh, tôi biết mình đã đúng trong cuộc tình này. Người đàn ông phải rất hài lòng với cuộc sống hiện tại mới viết ra bài hát tràn đầy hạnh phúc như vậy', Lam Trang nói.

- Những lúc bất an với tình cảm của chồng, chị thường làm gì?

- Tôi thẳng tính lắm. Tôi sẽ uống say rồi "đay nghiến" anh cho thỏa lòng. Cách của tôi là đối mặt thẳng tưng, không giấu giếm. Tôi nói luôn cảm xúc của tôi là thế này, nếu anh chưa hiểu, tôi nói tiếp.

Tôi không muốn trốn tránh bởi điều đó sẽ đè nặng trong lòng khiến mình bị căng thẳng, không bao giờ thoát ra được.

- Vậy sau ngần ấy năm chung sống, anh Tú đã thay đổi thế nào để mang đến chị sự an tâm?

- 9 năm nay anh Tú luôn kề vai, sát cánh cùng vợ. Cũng có lúc tôi cho anh không gian riêng nhưng anh luôn đề nghị tôi đi cùng.

Tôi nghĩ nếu không phải yêu và hợp nhau thì người ta không tìm mọi cách gần nhau như thế. Anh Tú rất "quấn" tôi, nhưng tôi thích thói quen này, nó khiến tôi có cảm giác yên tâm.

Càng sống lâu với nhau, tôi thấy đôi mắt anh Tú càng dịu đi. Chứ ngày trước anh ấy hay cáu gắt; nói một đằng, hiểu một nẻo.

Được chồng giao phó chăm con riêng

- Mối quan hệ giữa chị và các con riêng của anh Tú thế nào?

- Tôi không gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các con chồng, bởi chúng ngoan mà tôi thì yêu trẻ con lắm.

Lần đầu tôi gặp con gái lớn Cách Cách (con gái riêng của Tú Dưa và bạn gái đầu tiên), cô bé mới học lớp 5. Tôi hay rủ bé đi ăn, đi chơi và tâm sự chuyện bạn bè, trường lớp. Sau này sống cùng một nhà, tôi cũng là người gần gũi, tỉ tê với bé nhiều hơn anh Tú.

Bé Bông, con chung của anh Tú và chị Hiền, rất xinh. Bé hợp tôi nên lúc nào hai cô cháu gặp nhau cũng tíu tít. Mỗi khi tôi đi hát, Bông hay khen: "Cô ơi hôm nay cô mặc đẹp thế!", "Màu son của cô xinh thế", "Con thích mùi nước hoa của cô, nó giống mùi sữa hồi bé của con"...

Em gái của Bông hay ở nhà với mẹ nên tôi ít gặp, nhưng ngày trước, thỉnh thoảng anh Tú đón bé qua nhà chơi với mọi người.

- Làm mẹ kế khi chưa từng làm mẹ, chị gặp khó khăn gì?

- Trẻ con đứa nào cũng có sự ích kỷ riêng, chỉ là chúng có để mình biết hay không thôi. Bé Cách Cách sống xa mẹ từ nhỏ, ít nhiều thiếu thốn tình cảm. Mỗi lần cưng nựng bé Su (con trai của Lam Trang và nhạc sĩ Tú Dưa), tôi đều phải chừng mực. Tôi hạn chế âu yếm, chiều chuộng con trai khi có mặt Cách Cách. Tôi chia đều sự quan tâm, yêu thương cho cả hai chị em để bé không cảm thấy tủi thân.

Nhiều thứ khó khăn không thể diễn tả thế nào. Phải khéo léo nhiều lắm, làm sao để chồng yên tâm, con chồng cũng không có cảm giác bất an.

- Thế còn thuận lợi?

- Tôi hơn Cách Cách có 12 tuổi thôi, nên dễ thân nhau lắm. Trước giờ bé hay gọi tôi là cô, tôi nghĩ cũng không cần thay đổi cách xưng hô ấy.

Hầu hết mọi chuyện vui buồn, Cách Cách đều tâm sự với tôi. Mỗi khi thấy mặt cô bé biến sắc, tôi hỏi ngay. Cách Cách cũng chỉ chờ có thế là tuôn ra một tràng. Rồi hai cô cháu cùng đi ăn, đi chơi, quên cả buồn.

Nhiều lúc anh Tú phải hỏi thăm tình hình của Cách Cách qua tôi. Tôi cũng tự hào với chồng rằng đôi khi tôi chia sẻ được những chuyện mà chính anh, bố ruột của bé, không làm được.

Lam Trang dự định sẽ trở lại với âm nhạc trong năm tới và theo đuổi dòng nhạc Bolero.

- Sự ra đời của bé Su có ý nghĩa thế nào với gia đình chị?

- Su ra đời mang lại động lực rất lớn cho anh Tú, và cả cho tôi nữa. Bé là cầu nối yêu thương, gắn kết mọi thành viên trong gia đình. Từ khi có Su, ông bà thường lui tới nhà vợ chồng tôi nhiều hơn. Các chị cũng thích chơi với em, biết chăm em giúp cô. Trước đây, mỗi người ai lo cuộc sống của người ấy. Còn bây giờ, mọi người xích lại gần nhau vì có chung mục tiêu chăm sóc cho Su.

- Khi đã là những ông bố, bà mẹ nhiều con, 'cách yêu' của anh chị có gì khác trước?

- Chúng tôi vẫn nồng nàn như trước, chẳng khác chút nào. Khi ra đường, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau. Mỗi tuần, tôi và anh Tú vẫn trốn con vài buổi để hẹn hò riêng. Tôi muốn nhắc lại là, không biết 10 năm sau ra sao, còn bây giờ, tôi thực sự viên mãn. Có lẽ chúng tôi cần cố gắng hơn để con cái có tương lai tốt nhất.

Trước đây, có giai đoạn chúng tôi ở nhà thuê. Nhưng mới ngày hôm qua thôi, cả gia đình đã chuyển tới tổ ấm mới ấm áp, là món quà của bố mẹ anh Tú. Ông bà nội ngoại chăm chút cho các cháu nhiều nên tôi có chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Tôi đang lên kế hoạch quay lại với âm nhạc, hoặc mở một lớp dạy nghệ thuật cho trẻ em trong năm tới. Cả tôi và anh Tú đều nhìn vào hạnh phúc hiện tại để xuề xòa cho những điều còn chưa tròn trịa trong cuộc sống của hai đứa.

