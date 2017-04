Vợ chồng đại gia Chu Đăng Khoa đã quay về bên nhau?

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ đại gia Chu Đăng Khoa đã gây tò mò cho cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh bữa cơm gia đình đầy ẩn ý.

Chia sẻ đầy ẩn ý của vợ đại gia kim cương

Cô viết: "Hai vợ chồng giận nhau cả ngày không nói với nhau câu nào, tối vợ làm cơm xong nhắn tin cho chồng "Co ve an com khong con cho?" Chồng đọc tin nhắn xong tức quá, chờ hết việc về nhà mặt hầm hầm gọi vợ lên phòng hỏi: - Cô nhắn tin gì cho tôi! Cô vợ : ... - Thì em hỏi anh xem có về ăn cơm không còn chờ..."

Cô vui vẻ cảm ơn khi một người bạn gửi lời chúc gia đình ngon miệng.

Mặc dù đã chú thích câu chuyện của mình là sưu tầm, nhưng nhiều người cho rằng dường như đại gia Khoa đã quay trở về bên gia đình. Đặc biệt, nghi vấn này càng có thêm cơ sở khi ở phần bình luận, bà xã Chu Đăng Khoa vui vẻ cảm ơn khi được một người bạn gửi lời chúc gia đình ngon miệng.

Bạn bè của vợ đại gia chia sẻ niềm vui với cô

Một người bạn của vợ đại gia kim cương còn chia sẻ niềm vui với cô: "1 phút giây sa ngã bên ngoài làm sao đánh đổi được lại những năm tháng nắm tay nhau đi qua giông bão chị nhỉ. Vẫn cứ cơm nhà là nhất"

Thời gian gần dây, về phía Hồ Ngọc Hà, sau những ồn ào, có vẻ như cô và đại gia kim cương đã kết thúc mối quan hệ. Thay vì hẹn hò với đại gia kim cương thì cô lại gây chú ý bằng việc đi cạnh các tài tử Hollywood.

Mối quan hệ 3 người dường như đã kết thúc

Thời gian còn lại, Hồ Ngọc Hà cùng bạn bè vi vu đi trong nước, ngoài nước nhưng đều vắng bóng Chu Đăng Khoa. Tin đồn cặp đôi đã chia tay cũng bắt nguồn từ những biểu hiện lạ này của người đẹp.

Thậm chí, Hồ Ngọc Hà từng ngầm lên tiếng về việc kết thúc mối tình của mình trên trang cá nhân khi cô đăng bức ảnh chụp màn hình tin nhắn tình cảm mùi mẫn của 1 người bí ẩn với nội dung: Em yêu xinh đẹp nhất trên đời. Nhớ em nhiều lắm". Tuy nhiên, bên cạnh đó, nữ ca sĩ lại để hashtag #freedom (tự do). Điều này làm dư luận “dậy sóng” và đồn đoán họ đã đường ai nấy đi.

Vợ đại gia đăng thơ ý nghĩa sâu cay mỉa mai tình địch

Trong khi đó, vợ đại gia kim cương cũng có những phản ứng lạ. Trước đó cô từng mượn lời Phật dạy để nói về nhân duyên vợ chồng, cô khẳng định rằng để được làm người đầu ấp tay gối cả đời với nhau ở kiếp này, chắc chắn phải có tiền duyên từ kiếp trước. Vì vậy, không dễ gì những kẻ thứ ba muốn chen chân vào một cách dễ dàng mà được. Cô cũng khẳng định những kẻ tạo nghiệp chướng ắt sẽ sớm nhận quả báo.

Thời gian gần đây, vợ đại gia kim cương thường xuyên đăng những câu chuyện vui vẻ về gia đình như ngầm khẳng định vợ chồng họ đã quay về bên nhau.

K.N (th)