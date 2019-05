"Vợ Ba" dừng chiếu vì cảnh 18+ gây tranh cãi, Maya khiến ai cũng choáng vì kêu gọi điều này

Sau 4 ngày khởi chiếu, bộ phim Vợ Ba do Nguyễn Phương Anh làm đạo diễn đã chính thức dừng chiếu. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là vì những tranh cãi ồn ào quanh việc ekip sản xuất để cô bé 13 tuổi Trà My đóng cảnh nóng. Thời điểm quay Vợ Ba , Trà My chỉ mới 13 tuổi. Đến hiện tại, Trà My 15 tuổi.

Maya

Nhận được thông tin phim dừng chiếu, Maya - người đảm nhận vai Xuân trong phim gây bất ngờ khi chia sẻ: "Sau khi nhận thông tin phim Vợ Ba bị cấm chiếu thực sự mình đã rất sốc và buồn đến ngơ người. Thực sự tiếc cho những khán giả chưa kịp ra rạp xem phim, bởi phim rất đẹp, chân thực, tinh tế, hàm ý sâu sắc, thương cảm đến ám ảnh. Phim nói lên tiếng nói nhân quyền và nữ quyền cho phụ nữ và trẻ em".

"Cảnh nóng thực sự là một từ khóa nhưng trên phim đã được diễn ra hết sức tinh tế kín đáo. Tất cả đều đã được tính toán sắp đặt và khoảng cách trên phim đến đời thực là rất xa. Có chăng là đúng người sai thời điểm. Mình chỉ mong mọi người hãy cùng nhau bày tỏ sự ảnh hưởng của mình để giúp phim có thể được chiếu lại. Đó thực sự là mồ hôi nước mắt, sự hy sinh cho nghệ thuật điện ảnh các bạn ạ. Nếu nói về tâm đắc thì Vợ Ba là phim mà tất cả những người làm nghề về phim ảnh đều tâm đắc nhất trong sự nghiệp của họ".

"Yêu phim vô cùng và mong chờ phim ra rạp đến nao lòng như con chờ mẹ cho bú. Trong 4 ngày chiếu phim đã đạt kỉ lục 40.000 người ra rạp xem phim đây thực sự là một con số vô cùng tốt. Dừng chiếu phim như một bản án bóp nghẹt tiếng nói của người phụ nữ. Thật sự không thể tin được một tác phẩm điện ảnh nghệ thuật, được công chiếu trên 30 lãnh thổ và được trên dưới 10 giải thưởng quốc tế lớn nhỏ nhưng lại phải ngừng chiếu tại nước nhà cho chính những con người Việt Nam".

Về phần Đỗ An - họa sĩ thiết kế của phim cũng chia sẻ đầy tâm huyết khi Vợ Ba dừng chiếu: "Người đang bị ức chế tâm lý lớn nhất trong chuyện này là con bé mà xã hội đang ra sức nhân danh công lý để bảo vệ. Nó buồn nhiều và cũng khóc nhiều vì bao nhiêu công sức và cống hiến của nó bị kìm hãm vì xã hội cho là nó còn quá nhỏ để làm được những điều phi thường ấy. Và nó vẫn không hiểu vì sao trong bao nhiêu nỗi vui mừng hoan hỷ và tự hào của nó và gia đình nó, thì có một bầy người ngoài kia đang bảo nó phải nên xấu hổ, phải ngừng chia sẻ sự tự hào của nó với người yêu nghệ thuật vì như thế là cổ xúy tội ác".

Theo Helino