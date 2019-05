'Vợ ba' bị dừng chiếu nhưng tranh cãi vẫn chưa ngừng

“Vợ ba” là bộ phim hiếm hoi của Việt Nam được công chiếu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cuối năm 2018, phim đã gây tiếng vang nhờ hàng loạt giải thưởng quốc tế. Tại LHP quốc tế Toronto “Vợ ba” giành giải “Phim châu Á xuất sắc nhất”.

Sau đó, tác phẩm này tiếp tục giành thêm nhiều giải thưởng khác như giải “Đạo diễn trẻ xuất sắc” ở LHP quốc tế Chicago (Mỹ), “Phim có đóng góp nghệ thuật xuất sắc” tại LHP quốc tế Cairo (Ai Cập), “Phim truyện xuất sắc” tại LHP quốc tế Kolkata (Ấn Độ) trước khi chính thức quay về trình chiếu tại Việt Nam.

"Vợ ba" tung hoành trên thị trường quốc tế nhưng về nước thì chịu cảnh "hẩm hiu"

Tuy nhiên, khi về màn bạc nước nhà, bộ phim làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ phía khán giả khi bộ phim gắn nhãn 18+ lại để một diễn viên mới 13 tuổi tham gia. Đặc biệt, cô bé này còn có những cảnh phim "nóng", vượt quá lứa tuổi của mình.

Ngày 20/05, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa chỉ đạo kiểm tra lại quy trình cấp phép phim “Vợ ba”. Tính đến thời điểm 22h ngày 20/05/2019, “Vợ ba” đã chính thức bị dừng chiếu tại toàn bộ các hệ thống rạp trên toàn quốc.

Bàn về vấn đề này, nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết lúc xem “Vợ ba” anh cũng khá thích thú, vì nó gợi nhớ khoảng thời gian anh sống trong môi trường nghệ thuật.

Vẫn những khung hình đẹp, những tình huống mà hầu như thể loại phim này hay khai thác đó là: tình dục, kinh nguyệt, dậy thì, đồng tính, giết mổ động vật, sinh nở, máu me…., vì thế, chẳng cần phải đọc review hay những tranh luận từ dư luận mà ngay khi xem phim anh cũng đã dễ dàng đoán trước sẽ có những cảnh táo bạo. Đạo diễn này cũng nhấn mạnh việc phim có ảnh hưởng nhiều từ Trần Anh Hùng - người cố vấn.

Đạo diễn "Vu quy đại náo" - Lê Thiện Viễn bày tỏ lo ngại về nữ chính 13 tuổi

“Đối với bản thân tôi, những tình tiết trong phim không mới. Còn với những người lần đầu tiếp xúc thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên thú vị. Và tất nhiên phim ko dành cho số đông, mà chỉ dành cho dân nghệ thuật (art) hoặc “cố” art. Thấy lạ lạ hay hay!” - Lê Thiện Viễn chia sẻ.

Tuy nhiên anh nhấn mạnh: “Xem phim tôi thương cảm cho nhân vật chính, không chỉ vì nhân vật trong phim, mà cũng chính độ tuổi 13 của em! Tôi bị shock thật sự cảnh cô bé 13 tuổi diễn cảnh hôn đồng tính táo bạo với Maya, và tự nghĩ không biết có tàn nhẫn quá không, khi bắt cô bé diễn một cảnh như vậy? Không biết sau này, tương lai có đền đáp xứng đáng sự hy sinh của em trong bộ phim?”

Đạo diễn “Cuộc đời của Yến” - Đinh Tuấn Vũ cho biết thực tế anh cũng chưa có cơ hội xem “Vợ ba” nên không đánh giá phim ở khía cạnh cảnh nóng nghệ thuật hay không. Tuy nhiên, là một đạo diễn phim điện ảnh Đinh Tuấn Vũ bày tỏ đôi khi nếu cần một diễn viên ở độ tuổi chưa trưởng thành thì cũng sẽ casting. Và trong quá trình quay sẽ đóng nhưng cố gắng xử lý sao cho không gây ảnh hưởng tới tâm lý của diễn viên đó sau phim.

Đạo diễn "Cuộc đời của Yến"

Đặt vấn đề này trong trường hợp “Vợ ba” khi cả ê-kíp và mẹ diễn viên đã lên tiếng rằng hoàn toàn “bảo vệ” tốt cho diễn viên trong quá trình quay cũng như tâm lý nhưng dư luận vẫn không hài lòng vì cho rằng như thế là vi phạm quyền trẻ em. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ: “Thực ra cũng không trách khán giả khắt khe được khi làm phim là để phục vụ khán giả. Mà khán giả thì năm người mười ý, dù ít dù nhiều khi họ đã lên tiếng thì nhà sản xuất cũng cần ghi nhận.

Với tư cách là nhà làm phim, tôi cũng sẽ xem xét tình huống phim cần sử dụng diễn viên thế nào cho phù hợp. Và nếu mà cảm thấy nó ảnh hưởng đến đứa trẻ tham gia thì buộc phải tìm cách thể hiện khác hoặc đổi nhân vật độ tuổi lớn nhưng có gương mặt trẻ. Vì công nghệ hoá trang hiện nay có thể giải quyết được vấn đề tuổi tác. Tất nhiên đó là giải pháp an toàn nhưng chưa chắc đã đảm bảo tính nghệ thuật như mong muốn vì độ tuổi thực của diễn viên sẽ hạn chế về mặt tình cảm, cảm xúc. Nhưng có những cái cần bắt buộc phải chấp nhận và lựa chọn thôi”.

Về chuyện tảo hôn, trong “Cuộc đời của Yến” Đinh Tuấn Vũ cũng đã thể hiện thành công. Tuy nhiên anh cho rằng không nên so sánh hai phim với nhau vì “Cuộc đời của Yến” chỉ nói một chút về phần tảo hôn còn chủ yếu là khi cô ấy đã trưởng thành, là mẹ của 3 đứa con. Đặc biệt chuyện tảo hôn lại là quãng thời gian “hai vợ chồng” chơi đùa với nhau như hai đứa trẻ.

Quay lại với thông tin dừng chiếu “Vợ ba”, vị đạo diễn này cho rằng có vẻ là hình thức hơi nặng tay với đoàn làm phim cũng như diễn viên.

Sau thông tin phim ngừng chiếu, chị Võ My Na - mẹ của diễn viên Trà My cho biết cô bé cũng buồn, nhưng là một người rất lạc quan, tuổi còn nhỏ rất vô tư, nên có thể sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên bản thân chị là người mẹ, đồng hành cùng đoàn làm phim thời gian dài nên hiểu rằng ai cũng rất buồn vì bộ phim là tâm huyết của bao người, nay lại chịu áp lực dư luận mà dừng lại.

Diễn viên Trà My trong một phân cảnh phim

Chị My Na cho biết thêm: “Nhà sản xuất đang xử lý các việc tiếp khi phim dừng chiếu, cụ thể, ê-kíp và nhà sản xuất đang tố cáo và khởi kiện những ai đã cố tình ghép tấm hình không có thật của Trà My. Tấm ảnh đó (ảnh cô bé ngực trần nổi trên nước -PV), nhìn là biết ghép rồi, bởi Trà My mới 13 tuổi thì không thể có một bộ ngực đầy đặn như người trưởng thành như vậy nhưng vẫn được nhiều người chia sẻ. Họ thật tàn nhẫn khi không nghĩ đến Trà My mà lúc nào cũng lên tiếng đòi công lý…”.

Ngọc Mai