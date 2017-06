Vì sao T.O.P phải uống thuốc an thần còn Minh Béo ung dung đi diễn?

Nền giải trí Hàn Quốc ít dung túng cho những nghệ sĩ mắc sai lầm, nhất là khi liên quan đến các vấn đề về đạo đức. Ngược lại, ở Việt Nam, Minh Béo lại là trường hợp duy nhất bị tẩy chay dù scandal trong showbiz Việt đếm không xuể. Vì sao có sự khác biệt này? Ai là người chịu trách nhiệm?

Chúng ta cùng nhìn lại hai câu chuyện ồn ào của T.O.P và Minh Béo để thử tìm câu trả lời.

Từ chuyện xứ Hàn bàn chuyện xứ ta

Mức độ khắc nghiệt của showbiz Hàn không còn là vấn đề phải bàn cãi, ngay kể cả với những khán giả không dành nhiều sự quan tâm với những nghệ sĩ của xứ sở kim chi cũng biết rõ.

Gần đây nhất là vụ T.O.P, trưởng nhóm Big Bang, bị trục xuất khỏi quân đội sau scandal sử dụng cần sa. Dù T.O.P đang hôn mê trong bệnh viện, tòa án vẫn đưa ra quyết định về ngày anh bị xét xử.

Dù T.O.P đang hôn mê trong bệnh viện, tòa án vẫn đưa ra quyết định ngày anh bị xét xử.

Nhiều khả năng sự nghiệp của trưởng nhóm Big Bang sẽ chấm dứt.

Hay trước đó là vụ nhóm T-ara dính nghi bắt nạt trong nhóm và lục đục nội bộ, thành viên Super Junior Kang In say rượu, ẩu đả ở quán bar, diễn viên Kim Hyun Joong bị kiện vì hành hung bạn gái…

Tất cả những bê bối nói trên đều khiến nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí họ không còn bất cứ con đường nào để tồn tại trong làng giải trí Hàn Quốc bởi những phán xét gay gắt từ phía người hâm mộ hay cả các đồng nghiệp.

Trong một bài viết trên tạp chí Dazed, tác giả diễn tả sự cay nghiệt của làng giải trí Kpop một cách thẳng thắn: “Scandal bị ví là một bản án tử hình đối với sự nghiệp của sao. Phần lớn nghệ sĩ có tai tiếng đều không còn đường trở lại sân khấu". Và điều này hoàn toàn không phải chuyện nói suông.

Tại showbiz Việt, những câu chuyện bê bối tràn ngập mặt báo trong thời gian qua. Đó là chuyện Minh Béo bị tòa án Mỹ kết tội ấu dâm vẫn về nước như một ngôi sao.

Bị khán giả phản đối, anh quay clip xin lỗi, không quên kèm theo những giọt “nước mắt không khí”. Chưa dừng lại ở đây, cây hài tai tiếng này còn ngang nhiên tổ chức tuyển sinh, làm đạo diễn và đóng kịch cho thiếu nhi.

Đó còn là chuyện Trang Trần liên tục chửi bới, thách thức đàn chị Xuân Hương bằng lời lẽ nặng nề ngay cả khi bị kiện. Hay chuyện một 9X gây bão trên mạng bởi những phát ngôn mạnh miệng và hình ảnh khoe thân lại được săn đón như ngôi sao khi xuất hiện tại một cuộc thi nhan sắc.

Minh Béo trơ trẽn tiếp tục hoạt động dù bị tẩy chay.

Điều đáng sợ hơn là chuyện sao Việt gây ồn ào lại được săn đón, mời chào đi sự kiện như một chiêu câu khách. Năm lần bảy lượt như thế, là do nghệ sĩ Việt quá chai mặt hay khán giả Việt quá dễ dãi? Câu hỏi này quả không dễ trả lời.

Khán giả có nên chịu trách nhiệm?

Minh Béo là một trong những trường hợp đầu tiên nghệ sĩ bị khán giả tẩy chay vì sự ngoan cố và không có lòng tự trọng. Nhưng trước đó, hằng hà vô số ồn ào khác như chuyện người thứ ba, ngoại tình, đánh nhau, lộ clip nóng, sử dụng hàng cấm, vô lễ với bậc tiền bối… rộ lên rồi lại chìm xuồng nhanh chóng.

Chưa một ai phải kết thúc sự nghiệp, cũng chưa một ai phải trả giá quá nặng cho những điều sai trái mắc phải. Có thời điểm, nhiều sao Việt còn sử dụng scandal như một cách để đánh bóng tên tuổi.

Xui thì dính tai tiếng, nhưng lỡ may mắn lại còn thêm hot, nên dại gì mà không thử? Nói về bậc thầy dùng scandal để tạo chú ý phải nói đến nam ca sĩ C.T.S.

Khán giả vẫn không quên loạt chuyện “dài kỳ” từ việc anh bị một thanh niên công khai mối quan hệ đồng tính, lộ đoạn chat nhạy cảm đến việc yêu người mẫu H.Q hay loạt ảnh quy y nơi cửa Phật. Mà rất "thú vị" là sau mỗi lần như vậy, C.T.S lại tung sản phẩm gắn liền với những câu chuyện đang nóng ở thời điểm đó.

Đến lúc này, khán giả mới ngã ngửa vì mình lại bị mắc lừa. Cũng có người nhanh trí nhận ra chiêu trò của nam ca sĩ, nhưng phẫn nộ trên mạng xã hội được ít lâu, họ lại quên đi vì mải cuốn theo những trò chiêu mới.

Nhiều người nói khán giả Việt dễ dãi vì họ chưa kịp nguôi giận chuyện này đã phải nổi giận vì một chuyện khác cũng không hẳn vô lý.

Đã đến lúc khán giả cần mạnh tay hơn với những nghệ sĩ có cách ứng xử thiếu đứng đắn?

Vậy rốt cuộc khán giả có lỗi trong chuyện này hay không? Ở một khía cạnh nào đó, câu trả lời là có. Chúng ta có lỗi khi đã không phản ứng mạnh mẽ hơn với những nghệ sĩ tồn tại bằng chiêu trò.

Chúng ta cũng quá dễ dãi bỏ qua cho những lỗi lầm mà một người ở vị trí làm nghệ thuật, có hàng triệu người hâm mộ, coi là thần tượng, lẽ ra không bao giờ được mắc phải. Đó là lý do vì sao T.O.P phải uống thuốc an thần để mong tìm một sự bình an, trong khi đó Minh Béo lại có thể chai mặt đến như thế.

Từng có thời gian chuyện hài nhảm tung hoành trên truyền hình được quy ra trách nhiệm phần lớn thuộc về mức độ kiểm soát của nhà đài. Vậy có lẽ cũng đã đến lúc khản giả nên trở thành những người có trách nhiệm hơn trong việc sàng lọc những nghệ sĩ thật sự có tâm với nghề.

Tất cả không nằm ngoài mục đích xây dựng một nền giải trí sạch sẽ và có tính cạnh tranh lành mạnh bằng chất xám chứ không phải chiêu trò.

