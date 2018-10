Vẻ đẹp trái ngược của 2 "tiểu hoa hậu" nhà Mỹ Lệ

Mỹ Lệ từng có thời điểm ở đỉnh cao của sự nghiệp ca hát nhưng cô lại sớm theo chồng và sinh lần lượt 2 cô công chúa là Misa và Misu.

Misa sinh năm 2005 còn Misu thì sinh năm 2006. Hai cô bé được bố mẹ rất đầu tư về khoản học tập và du lịch nên ngay từ nhỏ đã có nhiều trải nghiệm.

Misa và em gái đã được bố mẹ cho theo học trường quốc tế với nhiều hoạt động và kỹ năng. Được biết, học phí của ngôi trường này rất cao. Chỉ tính riêng bậc tiểu học, học phí là hơn 280 triệu đồng/năm.

Hai bé được học tới 6 thứ tiếng và còn biết chơi đàn piano, múa ballet thành thạo.

Nhiều người khi nghe tới thông tin này còn lên tiếng chê trách vì Mỹ Lệ “nhồi” con học quá mức. Thậm chí có người còn cho rằng cô mượn con để PR cho tên tuổi của mình. Nói về vấn đề trên, nữ ca sĩ tài năng này phát biểu: “Thật ra việc học của các cháu như thế nào đều do cả tôi và ông xã cùng quyết định. Theo ông xã tôi, hiện nay một người nói 6 thứ tiếng là bình thường, không có gì to tát hết. Hai cô con gái tôi đã lưu loát hai thứ tiếng Anh, Đức chứ không phải biết ấp a, ấp úng "Hello" như một số người phỏng đoán".

Ngoài ra, ngay từ lúc còn nhỏ, hai chị em Misa cũng được bố mẹ cho đi du lịch nước ngoài khá nhiều. Cô bé từng đặt chân tới Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, Bỉ… và nhiều nước châu Âu khác.

Mặc dù được đi dự sự kiện với mẹ khá thường xuyên và tỏ ra có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ nhưng hai bé Misa và Misu không được Mỹ Lệ khuyến khích đi theo con đường nghệ thuật.

Cô khẳng định các con của mình hát hay, múa dẻo và có đầy đủ tố chất để phát triển nhưng cô không muốn các bé giống với trường hợp của Xuân Mai.

Hai chị em chỉ cách nhau có 1 tuổi cho nên khi xuất hiện cùng nhau cũng không có quá nhiều sự khác biệt về ngoại hình. Thậm chí cô em gái Misu còn đang phát triển chiều cao nhanh hơn cả cô chị. Và trong khi Misa luôn dịu dàng, nữ tính thì em gái Misu lại tỏ ra cá tính và có phong cách hơn hẳn.

Chị gái Misa có vẻ đẹp dịu dàng bao nhiêu...

Thì em gái Misu cá tính bấy nhiêu.

Nhưng dù mang vẻ đẹp nào...

... thì cả hai chị em đều được nhiều người khen là hai "tiểu mỹ nhân".

Vẻ đẹp dịu dàng của Misa khiến ai cũng phải xiêu lòng

Khuôn mặt xinh xắn của Misu khiến nhiều người ấn tượng.

Được biết, hiện tại, 2 công chúa Misa và Misu của Mỹ Lệ đang đi du học ở nước ngoài theo đúng định hướng của mẹ Mỹ Lệ. Và các cô bé năm nào nay đã ra dáng như những thiếu nữ thực thụ!

Lily (th)