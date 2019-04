Vẻ đẹp say đắm của mỹ nhân "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris" bản kinh điển

Tác phẩm "Nhà thờ Đức Bà Paris" (1956, tên tiếng Anh là "The Hunchback of Notre Dame" - "Thằng gù nhà thờ Đức Bà") được xem là bản điện ảnh xuất sắc chuyển thể từ tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo. Nữ diễn viên chính thủ vai Esmeralda là Gina Lollobrigida mang vẻ đẹp say đắm mọi ánh nhìn.