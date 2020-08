Vân Hugo đảm đang toàn diện khi chuyển đến ở Sài Gòn

Vân Hugo chính thức 'theo chàng về dinh', vào Sài Gòn định cư từ cuối tháng 7. Cô mang theo con trai, kết quả trong cuộc hôn nhân thứ nhất, vào sống cùng. Ngày hai mẹ con chính thức chuyển đến, ông xã cô chuẩn bị một lẵng hoa lớn kèm dòng chữ: "Welcome to lovely Saigon, love my sweet forever' (Chào mừng em đến với Sài Gòn thân yêu, mãi yêu em - điều ngọt ngào của anh). Ông xã Vân Hugo là một doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục. Cô giấu kín gương mặt cũng như thông tin cá nhân về anh.